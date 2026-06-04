Uluslararası Af Örgütü'nden Yunan polisine 'aşırı güç' eleştirisi

Yunanistan polisi, sivil gösterilerde 'orantısız güç' kullanımına dair eleştirilerin odağında..

Atina merkezli açıklamada, hazırlanan raporun iki yıllık kapsamlı bir çalışmanın ürünü olduğu belirtildi. İncelemelerde protestolar, video kayıtları ve çok sayıda tanık ifadesinin değerlendirildiği aktarıldı.

İKİ YILLIK İNCELEME: KANITLAR RAPORA YANSIDI

Af Örgütü, raporun hazırlanmasında protestocular, gazeteciler ve hukukçularla yapılan görüşmelerin yanı sıra çok sayıda görüntü kaydının analiz edildiğini bildirdi. Çalışmanın, Yunanistan’daki protesto ortamını sistematik biçimde ele aldığı ifade edildi.

Rapor, farklı dönemlerde yaşanan çok sayıda gösterinin mercek altına alındığını ortaya koydu.

“AŞIRI VE GEREKSİZ GÜÇ KULLANIMI” TESPİTİ

Açıklamada, Yunan polisinin sık sık barışçıl gösterilere müdahalede bulunduğu ve bu süreçte gereksiz güç kullanımına başvurduğu değerlendirmesi yer aldı.

Af Örgütü, bu tür müdahalelerin hem fiziksel yaralanmalara hem de psikolojik travmalara yol açtığını vurguladı.

GAZETECİLER VE GÖSTERİCİLER DE HEDEFTE

Raporda yalnızca protestocuların değil, olayları takip eden gazetecilerin de polis müdahalelerinden etkilendiği belirtildi. Barışçıl toplanma hakkının hem yasal düzeyde hem de uygulamada ihlal edildiği ifade edildi.

Kuruluş, bu durumun ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü açısından ciddi endişe yarattığını kaydetti.

“KEYFİ GÖZALTILAR VE HUKUKA AYKIRI UYGULAMALAR”

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Bölge Araştırmacısı Kondylia Gogou, Yunanistan’da barışçıl toplanma hakkının ihlal edildiğini belirtti.

Gogou, protestocuların keyfi şekilde gözaltına alındığını, suçlamalara maruz bırakıldığını ve polisin orantısız güç kullandığını ifade etti.

DEMOKRASİ VE HAKLAR TARTIŞMASI

Af Örgütü’nün raporu, Yunanistan’da son yıllarda artan protesto hareketleri ile güvenlik güçlerinin müdahale yöntemleri arasındaki gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

Uzmanlar, temel hakların korunması ile kamu düzeni arasındaki dengenin daha şeffaf ve denetlenebilir bir yapıya kavuşturulması gerektiğine dikkat çekiyor.