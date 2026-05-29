Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran'ın uranyumu Kazakistan'da depolanabilir

ABD ile İran arasındaki müzakerelerde anlaşmazlık konusu olmaya devam eden İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, ABD'nin taraflar arasında kapsamlı bir uzlaşının sağlanabilmesi için bertaraf edilmesi gerektiğini defalarca vurguladığı materyallerin Kazakistan'da depolanabileceğini söyledi.

İngiliz basınına konuşan Grossi, Washington ile Tahran arasında anlaşmaya varılması halinde Kazakistan'ın İran'ın silah seviyesine yakın oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunu depolamaya hazır olduğunu kaydetti.

"HEM İRAN HEM DE ABD KABUL EDEBİLİR"

Söz konusu teklifin Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından bu hafta Astana'da gerçekleştirilen görüşmede kendisine iletildiğini vurgulayan Grossi, uranyumun Kazakistan'ın ev sahipliğinde güvenli bir şekilde tutulabileceğini savunurken, "Bunun (İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu) güvenli şekilde depolanabileceği bir yerimiz var" dedi.

Grossi, bu düzenlemenin hem İran hem de ABD tarafından kabul görebileceğini düşündüğünü ifade etti.

KAZAKİSTAN'DAKİ URANYUM DEPOLAMA TESİSİ

Kazakistan'ın UAEA üyesi ülkelerdeki enerji santrallerinin yakıt tedarikini güvence altına almak ve nükleer yayılmayı önlemek amacıyla uluslararası denetime tabi düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum bankasına ev sahipliği yaptığı biliniyor.

Söz konusu tesis, UAEA ile iş birliği içinde 2017 yılında açılmıştı.

İran'ın nükleer stokunun geleceğinin ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptının taraflarca imzalanmasının ardından gerçekleştirilmesi beklenen nükleer görüşmelerle belirlenmesi bekleniyor.