Ümit Karan tahliye oldu

Eski futbolcu Ümit Karan, uyuşturucu soruşturmasından tutuklandıktan sonra açılan davada, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Eski futbolcu Ümit Karan, ilk kez hakim karşısına çıkarak ifadesinde, eski sevgilisinin intikam planı sebebiyle suçlamalarla karşı karşıya kaldığını ileri sürdü.

Karan, beraatini talep etti.

Eski sevgilinin de tanık olarak dinlendiği duruşmada mahkeme, Karan'ın tahliyesine karar verdi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Eski futbolcu Ümit Karan, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 14 Ocak'ta, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Karan, 16 Ocak'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

ATK'da saç, kan ve idrar örneği alınan Karan'ın, uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski futbolcu Karan'ın zincirleme şekilde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12,5 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması istenmişti.