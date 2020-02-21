İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşıma yüzde 35 zam kararı aldı.

Karar sonrası, İstanbul Kart için 10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulan yeni tarifede; tam elektronik bilet 3,50 lira, öğrenci bileti 1,75 lira, tam Mavi Kart 275 lira, öğrenci Mavi Kartı ise 50 lira olarak belirlendi.

ÖĞRENCİLER TARAFINDAN PROTESTO EDİLDİ

İBB tarafından alınan zam kararı sonrası tepkiler çoğalırken bu sefer ise Vezneciler Metro'sunda, bir grup üniversite öğrencileri bu kararı protesto etti.

'KRİZ SİZİN DİRENİŞ BİZİM' SLOGANI ATILDI

Bir süre eylemlerini devam ettiren gençler, akbil basma turnikelerinin üzerinden atlayarak "Kriz sizin direniş bizim." diyerek sloganlar attı.

Üniversite öğrencisi gençlerden ulaşım zammı protestosu