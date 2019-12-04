Üniversiteli Ceren'in anne ve babası konuştu

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i, evinin önünde bıçakla saldırarak öldüren zanlının yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Çok sayıda iş yerinin kamera kayıtlarını inceleyen polis, zanlının kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

Ekiplerin gece boyunca bazı güvenlik kameralarını incelediği, ancak zanlının bu görüntülerde yüzünün net olmadığı belirlendi.

EN ACI VEDA

Öte yandan polis, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı. Ceren Özdemir'in cenazesi, bugün üniversitenin Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi önünde düzenlenen törenin ardından Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'nde toprağa verildi.

Ceren Özdemir'in babası cenaze töreninde konuştu VİDEO

ÖZEL EKİP KURULDU

Cinayetin ardından Ordu Emniyet Müdürlüğü, saldırganı yakalamak için harekete geçerek özel ekip kurdu. Ceren'in, bale antrenmanı yaptığı kurstan eve kadar olan 2.5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek geldiği belirlendi. Polis, güzergahtaki ve olay yerindeki güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtları ile Ceren'in cep telefonunu incelemeye aldı. Özel ekip, Ceren'in en son kimlerle görüştüğünü ve tehdit edilip edilmediğini inceliyor.

'REDDEDİLEN' KURYE GÖZALTINA ALINIP, SERBEST BIRAKILDI

Polis, 2 kardeşin evine yemek siparişi getiren kurye M.D.'nin, bir süre önce Ceren'e arkadaşlık teklifi ettiğini, ret yanıtı alınca da genç kızı rahatsız etmeye başladığını öğrendi. Bunun üzerine, M.D., gece yarısı gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada cinayetle irtibatı bulunamayan kurye, serbest bırakıldı.

ABLA, KARDEŞİNİN KATİLİNİ GÖRMÜŞ

Cinayetin ardından polisin bilgisine başvurduğu abla Gizem Özdemir'in, kardeşinin katilini gördüğü ortaya çıktı. Abla Özdemir, polise, "Kardeşim beni telefonla arayarak, bina giriş kapısının anahtarını istedi. Anahtarı atmak için pencereye çıktığımda binanın önünde 40 yaşlarında siyah giyimli bir şahsın olduğunu gördüm. Ceren gelince anahtarı attım. İçeri girene kadar pencerede bekledim. Sonra içeri girdim. Akabinde çığlıklar duydum, aşağı indiğimde, binanın giriş katında kardeşimi kanlar içinde buldum." dedi.

"KIZIMIN KATİLİNİ BULUN"

Cenaze töreninde ağıtlar yakarak, gözyaşı döken Ceren Özdemir’in annesi Gülfer Özdemir, kadın cinayetlerinin faili meçhul kaldığını, kızının katillerinin bulunmasını istedi. Acılı anne, "Ben onsuz yaşayamam, ben de çocuğumun yanına gitmek istiyorum. Benim çocuğum, hiç kimseye kıyamazdı. Karıncayı bile incitmezdi. Ben dayanamıyorum. Ben olsaydım o tabutlarda. Beni de çağır toprağın altından. Ben senin yanında dururum yavrum. Ben onsuz yaşayamam. Kızımın katillerini bulun, faili meçhul etmeyin. Benim yavrum melekti, hiç düşmanı yoktu, düşmanımız yoktu." diyerek, gözyaşı döktü.

ACILI BABADAN AÇIKLAMA

Olay anına ilişkin bilgi veren baba Yılmaz Özdemir, "Olay evin kapısında oluyor, takip olayı. Bıçaklama olayı da evin girişinde oluyor, binanın girişinde. Otomatik çalışmadığı için ablası yukarıdan anahtar atıyor, kapının açılma sesini duyuyor, biraz bekliyor, baktı gelmiyor, inmek zorunda kalıyor aşağıya. Arkasındaki cinayet zanlısını görüyor, kep var kafasında, yani surat belli değil ve kaçıyor." diye konuştu.

"YÜZ ŞEKLİNE ULAŞTILAR GİBİ GELİYOR"

Özdemir, büyük kızının pencereden siyah giyinmiş birini gördüğünü de ifade etti. Emniyet Müdürlüğüyle diyalog içinde olduklarını belirten Özdemir, "Acımızı dindirecek herhalde. Onun için yoğun bir şekilde çalışıyorlar, dün geceden beri çalışıyorlar. En azından failin yüz şekline ulaştılar gibi geliyor bana. Bu da büyük ihtimalle sonuçlanır gibi geliyor." şeklinde konuştu.

EN SON DÜN SABAH GÖRÜŞTÜLER

Özdemir, şüphelendiği hiçbir şey olmadığını belirterek "Çocuğumun gizli bir şeyi olsa zaten anlatırdı bana." ifadesini kullandı.

Kızıyla dün sabah görüştüklerini dile getiren Özdemir, "Sabah okula gitti. Akşam okuldan çıkıyor, bale öğretmeni kendisi, özel sanat evinde bale dersi veriyor. Oradan çıkıyor, oradan takibe alıyor onu büyük ihtimalle." değerlendirmesini yaptı.