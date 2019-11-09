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Ünlü milyarder Başkanlık seçimlerinde Trump'a rakip oldu

Eski New York Belediye Başkanı ve milyarder Michael Bloomberg, ABD'de 2020'de yapılacak seçimlerde aday olma kararı aldı.

AA & Ensonhaber | 09.11.2019 - 03:18..
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Ünlü milyarder Başkanlık seçimlerinde Trump'a rakip oldu

Eski New York Belediye Başkanı ve milyarder Michael Bloomberg bu senenin başında aday olması beklenmiş ancak sonrasında bu iddialar yalanlanmıştı.

TRUMP'I YENECEK ADAY ÇIKMAYINCA O ADAY OLDU

Wall Street Journal'ın haberine göre Demokratların, 2020 seçimleri için ABD Başkanı Donald Trump'ı yenecek güçlü adaylar çıkarmaması üzerine milyarder iş insanı Michael Bloomberg adaylığını koyma kararı aldı. 77 yaşındaki milyarderin adaylık başvurusunu bu hafta içerisinde yapması bekleniyor.

"TRUMP'IN YENİLDİĞİNDEN EMİN OLMAMIZ LAZIM"

Bloomberg'in sözcüsü, "Şimdi işi bitirmemiz ve Trump'ın yenildiğinden emin olmamız lazım. Michael'ın mevcut aday adaylarının bunu başaramayacağına dair endişeleri giderek artıyor" dedi. ABD Başkanı Trump ise potansiyel rakibine dair henüz bir açıklama yapmadı.

Ünlü milyarder Başkanlık seçimlerinde Trump'a rakip oldu

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