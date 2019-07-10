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Ürdün, olumsuz etkileri nedeniyle PUBG'yi yasakladı

Dünyanın en popüler oyunları arasında olan PUBG'yi yasaklayan ülkeler arasına, Ürdün'de eklendi.

Haber Merkezi | 10.07.2019 - 09:44..
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Son yıllarda oyuncu sayısını bir hayli artıran PUBG, dünya genelinde en çok oynan oyunların başında geliyor. Oyunun bu kadar popüler olması ise zaman zaman tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Geçtiğimiz nisan ayında Irak parlamentosu, Fortnite ve PUBG oyunlarının, çocuklar ve gençler için toplumsal ve ahlaki tehditler oluşturduğunu ve topluma zarar verdiklerini belirterek oyunları yasaklamıştı.

pubg

ÜRDÜN DE YASAKLADI

Geçtiğimiz cumartesi günü Ürdün, vatandaşlar üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle ülke genelinde PUBG'yi yasakladığını duyurdu. Ülke genelinde oldukça popüler olan oyunun, devlet kurumlarında da oynanmaması için bütün çalışanlara bir uyarı gönderildi.

BAŞKA ÜLKELER DE YASAKLAMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda Hindistan'ın Gujarat eyaletinde yasaklanan PUBG, yasağa uymayan bazı üniversite öğrencilerinin tutuklanmasına neden olmuştu. Nepal ise aldığı bir kararla, bağımlılığı durdurmak ve gençler arasındaki şiddeti engellemek için PUBG'yi resmen yasaklamıştı.

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