Ürdün ve Kuveyt yeni saldırıların hedefi oldu

ABD’nin İran’a yönelik son saldırıları ile başlayan askeri gerginlik büyüyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan (DMO) yapılan açıklamada, Ürdün’deki ABD’ye ait El-Azrak Üssü’nde bulunan 4 hedefe uzun menzilli füzelerle saldırı düzenlendiği kaydedildi.

F-35 SAVAŞ UÇAĞI HANGARI HEDEF ALINDI

Hedefler arasında F-35 savaş uçağı hangarları ve bir komuta ve kontrol merkezinin de bulunduğunu belirtilirken İran’ın, ABD’nin herhangi yeni bir saldırısına "ezici ve kesin" bir şekilde yanıt vermeye hazır olduğu vurgulandı.

GÜVENLİK TALİMATLARINA UYMA ÇAĞRISI

Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada ise, ülkenin yeni saldırıların hedefi olduğu bildirildi.

Hava savunma sistemlerinin düşman unsurları önlemek için devreye girdiği belirtilerek, "Herkese yetkili makamlar tarafından yayınlanan güvenlik talimatlarına uyma çağrısında bulunuyoruz." uyarısı yapıldı.

ABD İRAN'A YÖNELİK MİSİLLEME SALDIRILARI YAPMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump’ın dün Hürmüz Boğazı yakınlarında düşen ABD askeri helikopterinin İran tarafından vurulduğunu açıklamasının ardından ABD, İran’a yönelik misilleme saldırıları yapmıştı.

DMO’dan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada ise ABD'nin İran'ın güneyindeki bölgelere yönelik son saldırılarına yanıt olarak, Bahreyn'deki ABD 5. Filosu'nun insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla hedef alındığı aktarılmıştı.