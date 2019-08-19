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Uşak'ta ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2 ölü

Uşak'ta ehliyetine el konulan sürücünün kullandığı araç kontrolden çıktı. Kaza sonrası 2 kişi yaşamını yitirdi.

İHA | 19.08.2019 - 08:56..
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fs

Hasan K.'nin kullandığı otomobil, sürücünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

REFÜJE ÇARPIP AĞACA ÇARPTI

Savrulmaya başlayan otomobil önce orta refüje çıktı ardından ağaçlara çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan Ahmet Gezer ile Murat Hartan'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan sürücü Hasan K. ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazada ayrıca otomobilde bulunan 1 köpek de yaralandı. Yaralanan köpek belediye ekipleri tarafından kaza yerinden alınarak tedavisi için hayvan barınağına götürüldü.

EHLİYETİNE DAHA ÖNCE EL KONULDU

Cumhuriyet savcısının kaza yerinde yaptığı inceleme sonrası, hayatını kaybeden 2 kişi Uşak Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araç içerisinden çıkarılarak cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve sürücü olduğu öğrenilen şahsın alkollü olduğu belirtildi.

Hasan K.’nin daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Kazanın ardından polis tarafından başlatılan tahkikat devam ediyor.

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