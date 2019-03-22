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Üst geçidi kullanmayan şahıs korkuluklardan düştü

Üst geçidi kullanmak yerine araç yolundan karşıya geçmeye çalışan şahıs korkuluklardan atarken düşerek yaralandı.

İHA | 22.03.2019 - 06:44..
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Şişli Çağlayan alt geçitte köprü üzerinden yola doğru yürüyen Emrah D., yaya geçişine yasaklı olan yerden yolun karşısına geçmek istedi. Araç yolunun kenarındaki korkuluklardan atlarken dengesini kaybeden Emrah D., yaklaşık 2 metrelik yerden düştükten sonra kafasını bariyerlere çaptı.

Üst geçidi kullanmayan şahıs korkuluklardan düştü

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Adliye önündeki güvenlik ekiplerinin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahalenin ardından yaralı Emrah D. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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