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Üst geçit kullanmayan çocuklara dayak

Sultangazi'de, bir kişi araç geçişinin yoğun olduğu Mevlana Caddesi'nde bulunan yaya üst geçidini kullanmayan çocuklara saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

DHA | 01.08.2019 - 13:07..
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İstanbul Sultangazi'de çok sayıda kişi 50. Yıl Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi'ni birbirine bağlayan Mevlana Caddesi'ndeki üst geçidi kullanmak yerine trafiğin hızla aktığı caddeyi kullanıyor.

ÜST GEÇİTTEN GEÇMEYENLER İLE CAMİ CEMAATİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKIYOR

Aralarında çocukların da olduğu insanlar, trafik güvenliğini ve kendi canlarını tehlikeye atıyor. Zaman zaman refüje konulan demirlerden atlayarak karşıya geçen çocuklarla cadde üzerinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Camii cemaati arasında tartışma yaşanıyor.

Üst geçit kullanmayan çocuklara dayak

YAKALADIĞI ÇOCUĞU DÖVDÜ

Geçtiğimiz gün caddeye gelen dört çocuk üst geçidi kullanmak yerine; demir bariyerleri aşarak, yolun karşısına geçti. Çocukları gören cami cemaatinden Cesim Demirbaş, koşarak çocukları yakalamaya çalıştı. Çocuklardan üçü kaçarken, Demirbaş birini yakaladı. Demirbaş, yakaladığı çocuğu dövünce, kaçan çocuklar kontrolsüzce yola fırladı. Çocuğu Demirbaş'ın elinden, çevredekiler aldı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sultangazi'de üst geçidi kullanmayan çocuğa dayak İZLE

"BEN ÇOCUKLARI DÖVMEDİM, SADECE UYARDIM"

Yakaladığı çocuğu dövdüğü anlar görüntülere yansıyan Cesim Demirbaş, "Genelde çocuklar üst geçidi kullanmıyor. 20 yaş üzerindeki gençler de üst geçidi kullanmıyor. Biz bunları uyardığımız zaman bize saldırıyorlar. Ters kelimeler kullanıyorlar. Biz gençleri uyarıyoruz. Gençlerimiz cahil olduğundan dolayı bize saldırıda bulundular. Ben çocukları dövmedim. Sadece uyardım. Uyardığım için de bunlar bize saldırıyorlar." dedi.

Üst geçit kullanmayan çocuklara dayak

"CAN GÜVENLİĞİ YOK"

Mustafa Aytekin ise "Burada ufak çocukların can güvenliği yok. Çocukların refüj ortasında bulunan parmaklıkları rahatlıkla aşabildiğini göreceksiniz. İnsanların kullanımı için açılmış bir üst geçit. Lakin insanlar bu üst geçidi kullanmıyor. Aşağı yukarı 130-140 tane basamak var. Gençler, zor çıkıyor bu üst geçitten. Yaşlıların da yanında muhakkak ki refakatçi olması gerekiyor ki, bu üst geçitten geçebilsinler. Her gün burada kazalar oluyor. Parktan çıkan çocuklar üst geçidi kullanmıyor. Parmaklıkların üstünden atlayarak karşıya geçiyorlar. Yukardan da, aşağıdan da herhangi bir yavaşlatıcı kasis yok." diye konuştu.

Üst geçit kullanmayan çocuklara dayak

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