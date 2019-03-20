Üst geçitten sarkan elektrik kabloları yolu kapattı

Olay Şişli D-100 karayolu Edirne istikametinde, gece saat 02:00 sırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağlayan metrobüs durağına ait üst geçitte asılı duran elektrik kabloları, henüz bilinmeyen bir nedenle asılı olduğu yerinden koptu.

EDİRNE YÖNÜ İSTİKAMETİ KAPANDI

Kopan kabloların D-100 karayoluna sarktığını gören sürücüler, önce araçlarını durdurdu daha sonra da durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile trafik polisleri, herhangi bir olumsuzluğa karşı yolu Edirne istikameti yönüne kapattı.

ARAÇ GEÇİŞİNE TEKRAR AÇILDI

Polis ekipleri, araçları yan yola yönlendirdi. Olay yerinde güvenliği sağlayan polis ekipleri, durumu BEDAŞ ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen BEDAŞ ekipleri, kabloları tekrar yerine asmak için çalışma başlattı. Kabloların asılmasıyla kapatılan yol, tekrar 02:30 sıralarında araç geçişine açıldı.