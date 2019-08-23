Ütopya meraklısına: Ağrı Dağı Yolcusu Kalmasın

H. G. Wells, edebiyatın neredeyse her alanında eserler vermiş bir yazar. Ancak Görünmez Adam, Dr. Moreau'nun Adası ve Zaman Makinesi adlı bilim kurgu romanlarıyla tanınıyor. Çoğu eserinde sosyal ve siyasi yorumların bulunması okuyucuda gerçekçilik hissi uyandırıyor. Jules Verne gibi gelecekteki teknolojik gelişmeleri anlattığı kitaplarıyla bilim kurgu dalının öncülerinden hatta yaratıcılarından sayılıyor. H. G. Wells, Nuh Tufanını efsane olarak gören ve gerçek olduğunu hatta kalıntılarının bulunduğunu düşünen iki düşünceyi romanında bir araya götürüyor ve ortaya muhteşem bir ütopya çıkıyor. Ağrı Dağı Yolcusu Kalmasın'dan bahsedeceğiz. Ancak Wells'in başka kitaplarına da şöyle bir göz atıp hatırlayalım. Hangilerini okudunuz?

EFENDİ UYANIYOR

Bir distopya klasiği ve politik bilimkurgu türünün en iyi örneklerinden biri olan Wells'in bu başyapıtı, okuru fantastik bir maceraya sürüklüyor. Günümüzden 114 yıl önce yazılmış olmasına rağmen global şirketlerin yükselişi, uçakların seyahat amaçlı kullanımı ve birçok teknolojik gelişmeyi zamanının çok ötesinde başarılı bir şekilde tahmin etmiş olması şaşkınlık yaratıyor. Geleceğe dair yerinde tahminlerinin yanı sıra toplumsal adaletsizlikle boğuşan bir dünyayı tasvir eden Efendi Uyanıyor, distopya, bilim kurgu ve politik roman hayranları için mükemmel bir seçim.

Efendi Uyanıyor

H.G. Wells

Maya Kitap Yay.

S.:288

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ZAMAN MAKİNESİ

Victoria dönemi Londra’sında yaşayan bir bilim insanı zamanda yolculuk yapmak üzere icat ettiği makineyle geleceğin İngiltere’sini ziyaret eder. Sekiz Yüz İki Bin Yedi Yüz Bir yılında yaşadığı macerayı bir dost meclisinde anlatır. Geleceğin dünyası ayrıcalıklı insanların; güzel, narin ve tembel Eloi’ların rahat ve kaygısız bir yaşam sürdükleri bir yerdir. Ancak Zaman Gezgini bu macera sırasında çok geçmeden yeraltı dünyasına ait hortlaksı Morlock’ları da keşfetmiştir.

Zaman Makinesi

H.G WELLS

İş Bankası Kültür Yay.

S.:120

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DOKTOR MOREAU’NUN ADASI

Wells’in öncü niteliğindeki bilimkurgu klasiği Doktor Moreau’nun Adası yayımlandığı günden beri “sarsıcı” etkisinden hiçbir şey yitirmedi. Bilimsel yöntemlerinin doğuracağı sonuçlar konusunda hiçbir sorumluluk hissetmeyen çılgın bilim insanının hikâyesi, unutulmaz filmlere ilham vermiştir. Acı, zulüm, ahlaki sorumluluk, insanın doğaya müdahalesi gibi felsefi temalarıyla dikkat çeken yapıtında, Wells daha sonra genetik alanındaki çalışmaların gündeme getireceği etik meseleleri öngörmüştür.

Doktor Moreau'nun Adası

H.G. Wells

İş Bankası Kültür Yay.

S.:176

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GÖRÜNMEZ ADAM

Bir kış günü, sert bir havada, tepeden tırnağa sımsıkı giyinmiş bir yabancı, uzak bir İngiliz kasabasına varır. Kaldığı handa, bilimsel deneyler yaptığını söyleyerek kendini odasına kilitleyen yabancı, tuhaf hareketleriyle şüpheleri üstüne çeker. Kasabalıların giderek artan merakı ve baskısı, yabancının sırrını ortaya çıkaracak ve ölümcül bir korku sürecinin başlamasına sebep olacaktır.

Görünmez Adam

H.G Wells

Kırmızı Kedi Yay.

S.:232

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AĞRI DAĞI YOLCUSU KALMASIN

H. G. Wells’in 74 yaşında yazdığı, hayalî son eseri olan Ağrı Dağı Yolcusu Kalmasın, Nuh Tufanı efsanesini hayal dünyasındaki eşsiz yaratıcılığıyla muhteşem bir ütopyaya dönüştürüyor. Nuh Tufanına kimi inanıyor kimi ise efsane deyip geçiyor. Ancak bu eser anlatılanları yeniden sorgulamamızı sağlayacak derecede etkiyeci bir roman. Kitabın başında, Tanrı’nın yeryüzüne yollayacağı yeni bir “tufan” için kendisine yeni bir Nuh arayışını anlatıyor. Tanrı, bu iş için gönülsüz olan Nuh Lammock’ı ikna etmeye çalışırken Nuh ise Tanrı’yı birçok konuda âdeta sorguya çekip hem Tanrı’nın gerçekliğini sorgular hem de yaşananları mantık çerçevesine oturtmaya çalışıyor.

Tanıtım bülteninde şöyle bir açıklama da var:

“Wells’in kendisine has üslubuyla kaleme aldığı eser, sorgulamalar, arayışlar ve eleştirilerle yüklü. Yazar, insanlık ve dinler tarihini tartışırken aynı zamanda kendi iç muhasebesini yapıp Sosyalizm, Marksizm, Darwinizm gibi kuramlara dair son fikirlerini de su üstüne çıkarıyor. Ağrı Dağı’na gidecek yeni geminin hazırlıkları yapılırken Nuh Lammock ile H.G. Wells’in karakterleri de roman boyunca birbirine karışıyor.”

Kirkus Review’in kitap hakkındaki yorumu:

Dünya’nın hâlihazırdaki vaziyetine sert eleştiriler getiren, hikâye tarzındaki denemesi Ağrı Dağı Yolcusu Kalmasın’da Wells, terazinin tartmakta bocaladığı konulara mükemmel bir giriş yapıyor. Tanrı, başka bir Ağrı Dağı’na yolculuk edecek gemiyi hazırlaması için yeni peygamberini arıyor ve Nuh Lammock’ı ziyaret ediyor. Böylece Wellsvari monologlar şöleni başlıyor. Wells/Lammock, Kitab-ı Mukaddes’in bize anlattığı tarihi, sınır tanımadan ama eğlenceli bir şekilde sorgularken geminin yapımı ve yolculuk planları ise her adımda daha çok çıkmaza giriyor.

Ağrı Dağı Yolcusu Kalmasın

H.G. Wells

İthaki Yay.

S.:88

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Sonay Karaman

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