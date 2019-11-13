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Uyuşturucu almak için ankastre ocak çaldılar

Manavgat ilçesinde uyuşturucu satın almak için ankastre ocak çalan iki kardeş, polis tarafından yakalandı.

DHA | 13.11.2019 - 17:52..
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Antalya'nın Manavgat ilçesi Zübeyda Hanım Caddesi'ndeki bir iş yerinin deposundan, ankastre ocak çalındı.

HIRSIZLAR KAMERALAR İNCELENİNCE ORTAYA ÇIKTI

İş yeri sahibinin şikayetçi olmasıyla harekete geçen Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırma ve çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerinin incelemesinin ardından olayın şüphelilerinin L.E. ve E.E. adlı kardeşler olduğunu belirledi.

SATMAYA ÇALIŞIRLARKEN YAKALANDILAR

Kimliklerinin tespit edilmesinin ardından asayiş büro amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda şüpheliler, çaldıkları ankastre ocağı satmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı. E.E.'nin üst aramasında 1.43 gram, L.E.'nin üst aramasında ise 0.14 gram eroin ele geçirilirken, satmaya çalıştıkları ankastre ocağa da el konuldu.

Uyuşturucu almak için ankastre ocak çalan kardeşler yakalandı -1

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin verdikleri ifadede, uyuşturucu bağımlısı oldukları ve uyuşturucu almak için ocağı çaldıklarını söyledikleri belirtildi. Şüpheliler E.E. ve L.E., 'muhafaza altına alınan eşyadan hırsızlık' ve 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kullanmak, bulundurmak' suçlarından tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest bırakıldı.

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