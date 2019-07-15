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Uyuz olduğu için ormana terk edilen eşek, kurtarıldı

Antalya'da uyuz olduğu gerekçesiyle halıya sarılı halde ormanlık alanda ölüme terk edilen eşek, kendisini kurtarmaya gelenleri görünce gözünden yaşlar döküldü.

İHA | 15.07.2019 - 13:25..
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Kepez ilçesinde ormanlık alana kimliği belirsiz kişilerce, yaklaşık 5 gün önce halıya sarılı vaziyette uyuz eşek bırakıldı.

5 GÜN ORMANDA VATANDAŞLAR BAKTI

Alanda her sabah yürüyüş yaptığı belirtilen bölge sakinlerinden bir vatandaş, bağıran eşeğin sesini fark etti. Yerde acı içerisinde yatan eşeği gören vatandaş, 5 gün boyunca eşeğe ekmek ve su vermeye devam etti. Eşeğin durumunun iyiye gitmediğini fark eden vatandaş, Antalya Candost Derneği'ne haber verdi.

Uyuz olduğu için ormana terk edilen eşek, kurtarıldı

"GÖZÜNDEN YAŞ GELDİ"

İhbarın ulaşmasıyla eşeğin yanına gelen dernek yetkilileri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaralı eşeğe ilk müdahalede bulundu.

Yardım sırasında Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık'ın "Geldik biz, iyi olacaksın." dediği sırada, eşeğin gözünden yaş geldiği gözlendi. Ardından eşek, tedavi edilmek üzere hayvan ambulansı ile hayvanat bahçesine götürüldü.

Uyuz olduğu için ormana terk edilen eşek, kurtarıldı

"SU VE EKMEK VERİLMESE ÖLEBİLİRDİ"

Dernek Başkanı Arife Yanık, hayvanın uyuz olduğu gerekçesiyle ormanlık alana sahipleri tarafından atıldığını tespit ettiklerini belirterek, “Su ve ekmek verilmese ölebilirdi. Bu sayede hayatta kalıyor ama fazla da vakti kalmamıştı. Yaralarını ilaçla temizledik. Ardından tedavisi için hayvan ambulansı ile hayvanat bahçesine götürdük.” dedi.

Yanık, eşeği ölüme terk edenler için suç duyurusunda bulunacaklarını da sözlerine ekledi.

Uyuz olduğu için ormana terk edilen eşek, kurtarıldı

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