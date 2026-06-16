Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba, köyüne gitti

Ekranların popüler isimlerinden ünlü oyuncu Akbaba, dizideki performansı kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.

Instagram'da aktif olan Ozan Akbaba, 1982 yılında dünyaya geldiği evi ziyaret etti. Karslı oyuncu, 25 yıl sonra doğduğu eve giderek, duygularını satırlara döktü.

"GARİP BİR HİS"

"25 yıl sonra, doğduğum evde" diyerek söze başlayan ünlü isim, “Havası, rüzgarı, sesi aynı. Arka bahçesinin otları, çiçekleri aynı, kokuları aynı. Garip bir his” dedi.

"ŞANSLIYIM"

Akbaba, sözlerine “Büyümüşüm, neler görmüşüm, ne fırtınalar yemişim, ne korkular, ne hüzünler, ne sevinçler yaşamışım, boya başa çatmışım ama çiçeklerin üstüne düşen gölgem aynı. Çünkü sanıyorum çok değişmiş olmama rağmen çiçekler hiç değişmemiş, iyi ki değişmemiş… Şanslıyım” diye devam etti.