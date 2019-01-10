Uzayın derinliklerinde radyo sinyali tespit edildi

Kanada'daki British Columbia Üniversitesi'nden bilim insanları, yaklaşık 1.5 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir kaynaktan gelen radyo sinyalleri saptadı.

RADYO TELESKOBUYLA TESPİT EDİLDİ

Sinyallerin, Okanagan Vadisi'ndeki CHIME (Kanada Hidrojen Yoğunluğu Haritalama Deneyi) isimli radyo teleskobuyla tespit edildiği belirtildi.

British Columbia Üniversitesi'nden astrofizikçi Ingrid Stairs, uzayın derinliklerinde bu dalgalardan daha fazla olabileceğini ifade ederek, daha fazla kaynak saptadıkça bu sinyallerin nereden geldiği ve bunlara neyin sebep olduğuyla ilgili daha fazla bilgiye sahip olunabileceğini dile getirdi.

Güçlü radyo dalgaları, ilk kez 2007'de Avustralya'daki Parkes radyo teleskobu tarafından tespit edilmişti.