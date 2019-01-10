taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4816
Euro
6.34645
Altın
1295.145
Borsa
91156.88
Gram Altın
228.268

Uzayın derinliklerinde radyo sinyali tespit edildi

Gök bilimciler, uzayın derinliklerinden gelen tekrarlı radyo sinyalleri tespit ettiklerini bildirdi.

AA | 10.01.2019 - 09:23..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kanada'daki British Columbia Üniversitesi'nden bilim insanları, yaklaşık 1.5 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir kaynaktan gelen radyo sinyalleri saptadı.

RADYO TELESKOBUYLA TESPİT EDİLDİ

Sinyallerin, Okanagan Vadisi'ndeki CHIME (Kanada Hidrojen Yoğunluğu Haritalama Deneyi) isimli radyo teleskobuyla tespit edildiği belirtildi.

British Columbia Üniversitesi'nden astrofizikçi Ingrid Stairs, uzayın derinliklerinde bu dalgalardan daha fazla olabileceğini ifade ederek, daha fazla kaynak saptadıkça bu sinyallerin nereden geldiği ve bunlara neyin sebep olduğuyla ilgili daha fazla bilgiye sahip olunabileceğini dile getirdi.

Güçlü radyo dalgaları, ilk kez 2007'de Avustralya'daki Parkes radyo teleskobu tarafından tespit edilmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çin'den ABD ve Kanada'ya Huawei misillemesi tehdidi

Çin'den ABD ve Kanada'ya Huawei misillemesi tehdidi

20
Chuck Hagel, Bolton'un Türkiye ziyaretini değerlendirdi

Chuck Hagel, Bolton'un Türkiye ziyaretini değerlendirdi

38
Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a heykel açıklaması yapacak

Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a heykel açıklaması yapacak

73
Koray Avcı saçlarını kestirdi

Koray Avcı saçlarını kestirdi

45
Aslı Enver'in eski hali

Aslı Enver'in eski hali

8
10 Ocak Perşembe günü kar tatili olan iller

10 Ocak Perşembe günü kar tatili olan iller

6
Dünya Bankası'ndan Türkiye yorumu

Dünya Bankası'ndan Türkiye yorumu

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir