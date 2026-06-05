Uzman erbaş ve erlerin kamuda istihdamı artırılacak

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te önemli açıklamalar yaptı.

AK Parti, uzman erbaşlar ve erlerle ilgili yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

Düzenlemeye göre, 7 yıllık sözleşmesi biten erbaş ve erlere, kamuda istihdam olanağı sağlanacak.

Detayları açıklayan Güler, düzenlemenin üzerinde uzun süredir çalıştıklarını söyledi.

AK Parti tarafından hazırlanan Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Dair Kanun Teklifi, 17 maddeden oluşuyor.

SÖZLEŞMELİ ASKERE KAMU İSTİHDAMI

Teklif ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin özlük haklarının iyileştirme, milli güvenlikteki eksikliği gidermeyi güçlendirmek amaçlanıyor.

ŞEHİT YAKINLARI UZMAN ERBAŞ OLABİLECEK

Ayrıca, yeni düzenleme ile askerlikten muaf olan şehit yakınları da uzman erbaşlık için başvuru yapabilecekler.

YASA TEKLİFİNDEN AYRINTILAR

Askeralma Kanunu'nun "Askerlik Muafiyeti" başlıklı 42. maddesi kapsamında askerlik hizmetinden muaf tutulanlar, uzman erbaş olabilmek için başvuru yapabilecek.

Sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuda istihdamının artırılması amacıyla çeşitli düzenlemelere gidilecek.

Daimi konuşlu bulundukları limanlar dışında yurt içi limanlarda konuşlanan denizaltı gemilerinde konaklama imkanı sağlanamayan hallerde personele konaklama gideri ödenecek.

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki eğitim ve öğretim kurumlarında ders vereceklere ek ders ücreti uygulaması 2029-2030 eğitim öğretim dönemi sonuna kadar uzatılacak.

Vardiya yatakhaneleri, gazi uyum evleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezleri "askeri mahal" kapsamına dahil edilecek.

Ayrıca teklifle Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda bazı düzenlemelere de gidilecek.

Terörsüz Türkiye'nin de detaylarına değindiği açıklamada Güler, şöyle konuştu;

UZMAN ER VE ERBAŞLARA İSTİHDAM

"Uzman çavuşlar değil arkadaşlar, bizim kanun teklifimiz sözleşmeli erler. Bunlar biliyorsunuz kanun gereğince bulundukları alanlarda sözleşmelerini 7 yıl boyunca devam ettiriyorlardı ve 7 yılın sonunda görevleri bitiyordu. Şimdi bunların tabii yetişmiş insanlar bunlar.

Yani sözleşmeli erlerimiz, erbaş ve erlerimiz hem Türk Silahlı Kuvvetleri disiplini içerisinde hem de sağlık koşulları açısından, fiziki koşullar açısından ve elde etmiş oldukları bu eğitim nedeniyle üstün bir aslında memuriyet, uzman memuriyet haline geliyorlar. Ama 7 yılın sonunda tabii görevleri artık yaş konumundan dolayı ve süre bittiğinden dolayı tamamlanıyordu.

Özellikle bizim kamuda zabıta memuru gibi, itfaiye eri gibi, orman muhafaza memuru gibi, mahalle bekçisi gibi aslında sözleşmeli erlerimizin de uzmanlığı alanında çok sayıda ihtiyaç oluyor.

Siz bu kurumlar yıl içerisinde alacakları kadrolarının yüzde onunu bu sözleşmesi biten sözleşmeli erbaş ve erlerimizden mutlaka kullanmaları gerekecek. Çünkü yetişmiş, hazır, askeri disiplin içerisinde faydalı olacak memurlardır. Dolayısıyla bunların değerlendirilmesini zorunlu kılıyoruz.

Alacakları personel atıyorum 20 itfaiye eri alacak, iki tanesi bunlardan olacak. 100 tane zabıta memuru alacaksa 10 tane zabıta memuru böyle olacak. Orman muhafaza memuru veya mahalle bekçisi kaç kişi alınacak?

"BU ARKADAŞLARIMIZA İMKAN SAĞLAYALIM DEDİK"

1000 kişi, 100 tanesi bu sözleşmesi biten sözleşmeli erbaş ve erlerden alınacak ki bu yetişmiş olan kadroların hem o kurumlara katkısını en üst seviyeye çıkartalım hem de bu arkadaşlarımıza da bir imkan sağlayalım dedik.

Kanun teklifimiz de bu konuda bu şekildedir. Yine Mehmet Ali Çelebi Bey dediğim gibi çok uzun zamandır bu konuda çalışıyordu, bunu da tamamlamış olduk.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye'ye yönelik milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonumuz 5 Ağustos'ta başlamış olduğu çalışmalarını da şubat ayı sonu itibariyle tamamlamış oldu ve bütün üye veren parti gruplarımızın ortaklaştığı çok da nitelikli bir rapor sundu.

O raporun tabii birçok maddesi var, yani esas üzerine odaklanılması gereken hususiyet buradaki müstakil ve geçici bir kanun.

Nedir o? Açıkçası raporda yazıldığı üzere PKK terör örgütünün silahlarını bırakması, kendisini feshedip dağıtması, tüm varlığını ortadan kaldırması tüm bileşenleriyle beraber ve bu silah bırakmayla birlikte örgütün tamamen feshi ve kendini dağıtmasını güçlendirecek yapısal manada gerek idari gerekse de kanun düzleminde geçici ve müstakil kanun yapılacağını zaten ifade ediyor.

"KALICI ÇÖZÜMLERE İMZA ATMAK İSTİYORUZ"

Dolayısıyla bizim buradaki odaklanmamız gereken husus şu: terörsüz Türkiye, bölgemizin terörden arındırılmış sadece Türkiye değil, hem ülkemizde hem de bölgemizde asla silahın ve şiddetin bir daha konuşulmayacağı, bir daha bu topraklarda yer alamayacağı bir mahiyette kalıcı çözümlere imza atmak.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan: Terörsüz Türkiye sürecinde ikinci aşamaya geçtik

"ELİMİZDE HENÜZ BİR TASLAK YOK"

Tabii bu kararlı duruşumuz Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, kararlı duruşu, açıklamaları; Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Devlet Bahçeli'nin yine yol gösterici kararlı duruşu, açıklamaları; yine tabii DEM heyetinin bu manada çalışmalarımız devam ediyor ama henüz bu elimizde bir taslak diyeceğiniz, bir yasal teklif diyeceğiniz bir şey varsa öyle bir durum yok.

Ama bunu güçlendirecek, bunu kalıcı hale getirecek silah bırakmanın varlığını tamamen ortadan kaldıracak geçici ve müstakil bir kanun çalışmaları da tabii olacaktır, bunu da ifade etmek isterim."