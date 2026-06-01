Uzmanından “Havalimanında güneş gözlüğü takmayın” uyarısı: İşte sebebi

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte milyonlarca insan havalimanlarına akın ederken, seyahatlerde "yapılması ve yapılmaması gerekenler" listesine ezber bozan bir yenisi eklendi.

Sabahın erken saatlerinde uykusuz fırlanan evler, şişmiş gözler veya bir gece öncesinin yorgunluğunu gizlemek için havalimanı terminallerinde güneş gözlüğü takmak oldukça yaygın bir alışkanlık.

Ancak seyahat uzmanları, bu masum görünen hareketin başınıza büyük işler açabileceği konusunda uyarıyor.

VİDEO TARTIŞMAYI ATEŞLEDİ

Konu, ünlü isim JoJo Siwa’nın geçtiğimiz yaz bir havalimanında güneş gözlüğüyle çektiği videoyu paylaşmasının ardından yeniden gündeme geldi.

Popüler uçuş karşılaştırma sitesi Netflights yetkilisi seyahat uzmanı Amanda Parker, Irish Star’a yaptığı açıklamalarda havalimanlarında koyu renkli gözlük kullanımının perde arkasına ışık tuttu.

Güvenlik kontrol noktalarından geçerken memurların kimlik doğrulaması yapabilmesi için şapka ve gözlüklerin çıkarılmasının zaten zorunlu bir kural olduğunu hatırlatan Parker, asıl tehlikenin bu noktaları geçtikten sonra başladığını belirtti.

Birçok yolcu, kontrolün ardından rahatlamak ve kendi küçük dünyasına çekilmek için büyük boy bir kapüşonlu ile güneş gözlüklerine geri dönüyor. Ancak uzmanlara göre bu durum, dışarıdan bakıldığında hiç de masum durmuyor.

Sizi hedef haline getirebilir

Havalimanlarının üst düzey güvenlik önlemleriyle korunan alanlar olduğunu vurgulayan Amanda Parker, şu kritik uyarılarda bulundu:

"Havalimanlarında kapüşon veya güneş gözlüğü takılmasını yasaklayan resmi bir kural yoktur. Ancak içeride güneş yokken koyu renkli gözlükler takmak ve kapüşonu başa çekmek, adeta 'buradayım' diye bağırmanıza neden olur. Niyetiniz sadece şiş gözlerinizi gizlemek veya odayı karartmak gibi tamamen zararsız olsa bile, bu görünüm dışarıya 'tespit edilmekten kaçmaya çalışıyor' izlenimi verir."

Hem yüz tanımayı engelliyor hem şüphe çekiyor

Parker, düşük profilli kalmaya ve dikkat çekmemeye çalışırken tam tersi bir etki yaratıldığına dikkat çekerek ekledi:

"Bu tarz bir kamuflaj şüphe uyandırabilir, havalimanlarındaki modern yüz tanıma teknolojilerine müdahale edebilir ve üzerinize istenmeyen bir ilgi çekerek sizi havalimanı güvenliği için açık bir hedef haline getirebilir. İronik bir şekilde, yüzünüzü kapatmak görünmez olmanızı değil, daha çok göze batmanızı sağlar. En iyi seçeneğiniz her zaman görünür ve ulaşılabilir kalmaktır."