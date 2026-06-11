VakıfBank, Derya Cebecioğlu'na veda etti
VakıfBank Voleybol Takımı, 25 yaşındaki oyuncusu Derya Cebecioğlu ile yollarını ayırdığını duyurdu.
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VakıfBank Voleybol Takımı, altyapıdan yetişen smaçör Derya Cebecioğlu ile vedalaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, sezonu takımıyla 3 kupa (CEV Şampiyonlar Ligi, Sultanlar Ligi ve Kupa Voley) kazanarak noktalayan 25 yaşındaki voleybolcuya katkılarından dolayı teşekkür edildi ve gelecek kariyerinde başarılar dilendi.
KAZANDIĞI KUPALAR
2018-2019 sezonunda A takıma yükselen tecrübeli smaçör, sar- siyahlılar ile 2 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, 3 CEV Şampiyonlar Ligi, 4 Sultanlar Ligi, 3 Kupa Voley ve 1 Şampiyonlar Kupası zaferi yaşadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)