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Van Gölü'nde yaz rotaları

Yeşilin ve mavinin tarihle buluştuğu Van'da bir yaz tatili neden olmasın? Akdamar Adası olsun, Van Gölü kıyısındaki Ağin, Altınsaç ve Deveboynu koyları olsun... Hafife almayın.

DHA | 08.07.2019 - 12:21..
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Selen KALDIRIM/ [email protected]

Tatilciler alışılagelmiş tatil rotalarından, ezber mekanlardan sıkılmaya başladı. Fiyatlar artsa da Bodrum'un Antalya'nın alıcısı her zaman baki kaldı. Bu durum doğaseverler için farklı: Daha bakir, daha yalın doğal güzelliklerin ve cüzdan dostu beldelerin arayışı içindeler. Van’ın Gevaş ilçesi ile Bitlis’in Tatvan ilçesi arasında bulunan koyları görmelisin.

Sadece Van Gölü üzerinde bulunan teknelerle 3 saatlik bir yolculuğun ardından ulaşımın sağlandığı bu koylarda bambaşka bir deneyim yaşayabilirsin.

VAN'DA KAÇIRDIKLARINA ÜZÜLECEKSİN

Türkiye'de saklı kalmış önemli koyların başında İn Mahallesi'ndeki Altınsaç, Deveboyunu ve Ağin geliyor.

Bu bölgede bulunan İn, Altınsaç ve Ağin koyları gerçekten yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmayı hak edecek kadar güzel. Fakat halen bu bölgeler keşfedilmemiş.

Van Gölü'nde yaz rotaları

AKDAMAR ADASI'NDA MİAMİ ESİNTİSİ

Van ve Bitlis illeri arasında bulunan Van Gölü'nün içinde yer alan ikinci büyük ada olan Akdamar, ünlü tatil beldelerine taş çıkarıyor. Adada bir de Ermeniler´den kalma tarihi bir kilise var. Van Gölü üzerinde bulunan ada ve yarım adalarda tarihi harabeler, kiliseler ve kaleler bulunuyor.

Van Gölü'nde yaz rotaları

3 SAATTE DOĞA HARİKASI KOYLARDASIN

Sadece 3 saatlik deniz yolu ile ulaşım sağlanan koylar alışılmışın dışında bir güzellik vaad ediyor. Antalya'nın, Bodrum'un mavi koylarından aşağı kalır bir yanı yok bu koyların. Sessizlik ve sakinlik arayanlar için fazlası var. Piknik, kamp gibi aktivitelerin favori duraklarından biri olabilir. Survivor adalarının bakir yalınlığı dikkatini çekecek.

Van Gölü'nde yaz rotaları

Hem kültürel varlıklar açısından hem de doğal tabi varlıklar açısından turizme kazandırmamız gereken bir lokasyon.

Van Gölü'nde yaz rotaları

Öyle ki turistler de yavaş yavaş burayı keşfetmeye başladı. Yoğun ilgi de tekne turlarını artırdı. Belediye daha fazla tur düzenleyecek.

Van Gölü'nde yaz rotaları

VAN GÖLÜ EKSPRESİ'NİN ARDINDAN KOYLARA AT KENDİNİ

Yalın bir doğanın eteğine serilmiş koylar yavaş yavaş adını duyurmaya başladı. Yapacağın bir Van ekspresi sonrası kendini 3 saatlik bir tekne turunun ardından bu güzel koylarda bulabilirsin. Zamanla eksikliklerin giderileceğine de eminim. Artan ilgi yatırımları artıracaktır. Zamanında değerini bilmek lazım böyle yerlerin.

Van Gölü'nde yaz rotaları



Van Gölü'nde yaz rotaları



Van Gölü'nde yaz rotaları



Van Gölü'nde yaz rotaları




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