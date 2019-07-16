Van'da 4 ton uyuşturucu imha edildi

Güvenlik güçlerinin zehir tacirlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucular, imha edildi

Bu kapsamda yetkili ve görevli mahkemelerce soruşturma ve kovuşturma aşamasında, TCK'nın 54/4, CMK'nın 256 ve 259'uncu maddeleri ile 2313 sayılı "Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun"un 20/3'üncü maddeleri uyarınca müsaderesine karar verilen uyuşturucu maddeler, Van Adalet Sarayı'ndaki adli emanet bürosundan bir kamyon ve bir kamyonete yüklendi.

200 DERECELİK KAZANLARA ATILDI

Güvenlik önlemleri altında Edremit ilçesindeki çimento fabrikasına getirilen 4 ton 828 kilo 11,9 gram uyuşturucu, 1.200 derece sıcaklığındaki kazanlara atılarak imha edildi.

İmha işlemi, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kameralarla kayıt altına alındı.