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Van'da 4 ton uyuşturucu imha edildi

Van'da güvenlik güçlerince çeşitli tarihlerde ele geçirilen 4 ton 828 kilogram uyuşturucu, çimento fabrikası kazanında yakıldı.

AA | 16.07.2019 - 13:55..
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Güvenlik güçlerinin zehir tacirlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucular, imha edildi

Bu kapsamda yetkili ve görevli mahkemelerce soruşturma ve kovuşturma aşamasında, TCK'nın 54/4, CMK'nın 256 ve 259'uncu maddeleri ile 2313 sayılı "Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun"un 20/3'üncü maddeleri uyarınca müsaderesine karar verilen uyuşturucu maddeler, Van Adalet Sarayı'ndaki adli emanet bürosundan bir kamyon ve bir kamyonete yüklendi.

Van'da 4 ton uyuşturucu imha edildi

200 DERECELİK KAZANLARA ATILDI

Güvenlik önlemleri altında Edremit ilçesindeki çimento fabrikasına getirilen 4 ton 828 kilo 11,9 gram uyuşturucu, 1.200 derece sıcaklığındaki kazanlara atılarak imha edildi.

İmha işlemi, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kameralarla kayıt altına alındı.

Van'da 4 ton uyuşturucu imha edildi

Van'da 4 ton uyuşturucu imha edildi

Van'da 4 ton uyuşturucu imha edildi

Van'da 4 ton uyuşturucu imha edildi

Van'da 4 ton uyuşturucu imha edildi

Van'da 4 ton uyuşturucu imha edildi

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