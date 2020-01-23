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Van'da çocukların bidonlarla kızak keyfi

Vanlı çocuklar, yarıyıl tatilinde adeta kayak pistine dönüştürdükleri tepelerden kızak ve plastik bidonlarla kayarak eğleniyor.

AA | 23.01.2020 - 12:21..
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Kentte kışın en çetin geçtiği, yolunun sürekli kapanması nedeniyle de "9'uncu gezegen" olarak adlandırılan Bahçesaray'da karın ardından güneşli havayı fırsata dönüştüren çocuklar, eğlenceli anlar yaşıyor.

PLASTİK BİDON KEYFİ

En fazla karın yağdığı ilçede yarıyıl tatilini değerlendiren çocuklar, büyüklerinin yardımıyla yaptıkları kızaklar ve plastik bidonlarla karlı sokakların yukarı kısımlarına tırmanıyor.

Van'da çocukların bidonlarla kızak keyfi

KAYAK PİSTİ YAPTILAR

Adeta kayak pisine dönüştürdükleri tepelerden hızla kayan çocuklar, kardan yapılan rampadan havalanıp zaman zaman düşerek tehlike atlatsalar da bu eğlenceden vazgeçmiyor.

Van'da çocukların bidonlarla kızak keyfi

"ZAMAN ZAMAN DÜŞEREK YARALANIYORUZ"

Çocuklardan Şahin Sabırlı, yarıyıl tatilini en iyi şekilde geçirmeye çalıştıklarını belirterek, "Yaptığımız kızaklarla yüksek tepelerden kaymanın heyecanını yaşıyoruz. Zaman zaman düşerek yaralanıyoruz ama buna rağmen kaymaktan vazgeçmiyoruz. Tatilimizi bu şekilde değerlendiriyoruz." dedi.

Van'da çocukların bidonlarla kızak keyfi

"İLÇEMİZE KAYAK MERKEZİ KAZANDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Affan Orhan da şunları kaydetti: "Çok dik yamaçlardan bidon ve kızaklarla kayıyorlar. Bununla ilgili çalışma başlattık. İlçemize kayak merkezi kazandırmak amacıyla proje hazırlıyoruz. Doğu Kalkınma Ajansına sunacağız. Misafirlerimizin sadece kayak için ilçemize gelmesini istiyoruz. Projenin hayata geçirilmesiyle kayakta çok iyi yerlere gelecek çocuklar yetişecek."

Van'da çocukların bidonlarla kızak keyfi

Van'da çocukların bidonlarla kızak keyfi

Van'da çocukların bidonlarla kızak keyfi

Van'da çocukların bidonlarla kızak keyfi

Van'da çocukların bidonlarla kızak keyfi

Van'da çocukların bidonlarla kızak keyfi

Van'da çocukların bidonlarla kızak keyfi

Van'da çocukların bidonlarla kızak keyfi


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