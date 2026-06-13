Van’da gece saatlerinde kaza: 6 kişi yaralandı

Gece geç saatlerde Van'ın Edremit ilçesi İpekyolu Caddesi üzerinde, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybetti.

Kontrolden çıkan aracın karıştığı kazada araçta bulunan 6 kişi hafif yaralandı. Kaza sonrası çevrede bulunan vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Aracın neden kontrolden çıktığı ve kazaya yol açan etkenlerin yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacağı bildirildi.