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Van'da HDP'ye açlık grevi operasyonu: 14 gözaltı

Van'da, HDP İl Başkanlığı'nda Diyarbakır Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek için açlık grevine başlayanlara operasyon düzenlendi.

DHA | 11.12.2018 - 10:03..
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Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik tecrit iddiasıyla süresiz açlık grevine başlayan Diyarbakır Cezaevi'nde tutuklu HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek için HDP Van İl Başkanlığı'nda açlık grevine başlayanlara ve PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı değerlendirilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

14 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Van'da HDP'ye açlık grevi operasyonu: 14 gözaltı

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