Van'da inci kefali göçü, bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Türkiye’nin en dikkat çekici doğal olaylarından biri olan inci kefali göçü, Kurban Bayramı tatilinde yoğun ziyaretçi ilgisiyle karşılaştı. Üreme dönemi olan 15 Nisan–15 Temmuz tarihleri arasında Van Gölü’nden tatlı su akarsularına göç eden inci kefalleri, Erciş’te adeta görsel bir doğa şöleni oluşturdu. Bölgeyi ziyaret eden binlerce kişi, balıkların zorlu yolculuğuna tanıklık etti.

TERS AKINTIDA ZORLU YAŞAM MÜCADELESİ

Erciş’teki Deliçay ve çevresinde gözlemlenen inci kefali göçü, doğanın en ilginç olaylarından biri olarak kabul ediliyor. Balıklar, üreme alanlarına ulaşabilmek için akıntıya karşı yüzerek engelleri zıplayarak aşmaya çalışıyor.

Yağışların etkisiyle debisi yükselen sular, balıkların mücadelesini daha da zorlu hale getirirken ortaya etkileyici görüntüler çıkıyor.

MARTILARIN AVCILIK ANI GÖZLEMLENDİ

Göç sırasında ortaya çıkan doğal döngü, yalnızca balıkların yolculuğuyla sınırlı kalmadı. Bölgede bulunan martıların, suyun tersine ilerleyen balıkları avladığı anlar da ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi.

Bu doğa içindeki yaşam mücadelesi, fotoğraf tutkunları için eşsiz kareler oluşturdu.

BAYRAM TATİLİNDE BÜYÜK YOĞUNLUK

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Erciş İnci Kefali Tabiat Parkı’na akın etti. Binlerce kişi, doğa ile iç içe vakit geçirirken aynı zamanda bu benzersiz göç olayını yerinde gözlemleme şansı yakaladı.

Bölgede oluşan yoğunluk, Van turizmine de önemli katkı sağladı.

FOTOĞRAFÇILAR DOĞA ŞÖLENİNİ KAYDA ALDI

Fotoğraf sanatçıları ve doğa belgeselcileri, inci kefali göçünü görüntülemek için bölgeye özel ilgi gösterdi. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Başkanı Mehmet Kılıçoğlu, bu doğa olayının her yıl düzenli olarak kayıt altına alınması gerektiğini belirterek, inci kefali göçünü “inanılmaz bir doğa harikası” olarak tanımladı.

Adana ve Ağrı başta olmak üzere farklı illerden gelen fotoğrafçılar da martıların av anlarını ve balıkların zorlu göçünü kayıt altına almak için uzun süre bölgede çalışma yaptı.

“İLK DEFA BU KADAR ETKİLEYİCİ GÖRDÜM”

Ziyaretçiler, inci kefali göçünü ilk kez görmenin heyecanını yaşadı. Özellikle martıların balıkları avladığı anların dikkat çektiği etkinlikte, birçok kişi bu doğa olayını “unutulmaz bir deneyim” olarak değerlendirdi.

VAN’IN DOĞAL MİRASINA YOĞUN İLGİ

Erciş İnci Kefali Tabiat Parkı, yalnızca bölge halkının değil, Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bayram tatiliyle birlikte artan ziyaretçi sayısı, bölgenin doğal turizm potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

Uzmanlar, inci kefali göçünün korunarak gelecek nesillere aktarılması gereken önemli bir ekosistem olayı olduğunu vurguluyor.