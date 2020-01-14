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Van'da kar tatili çocuklara yaradı

Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilirken, bunu fırsat bilen çocuklar ise kızakla kayarak keyif çıkardı.

İHA | 14.01.2020 - 15:40..
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Van Başkale’de etkili olan kar yağışı ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışının ardından Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri; kar küreme, tuzlama ve toplama çalışmalarına başladı.

14 MAHALLE ULAŞIMA AÇILDI

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise kapanan 14 mahalle ve 9 mezra yolunun tekrar açılması için çalışmalarına devam ediyor. İlçede hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düşerken, araba ve evlerin camları buz tutup binaların çatılarında ise uzun buz sarkıtları oluştu.

Van'da kar tatili çocuklara yaradı

KAR EN ÇOK ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR

Kış mevsiminin çetin geçtiği Başkale’de kar, en çok çocukların yüzünü güldürüyor. Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreyi bulduğu ilçede, okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar, kızaklarıyla kayarak keyifli bir gün geçirdi. Aile büyüklerinin yardımıyla bidon, boru ve korniş kullanarak yaptıkları kızaklarla Yeni Mahalle’deki tepelere çıkan çocuklar, en hızlı şekilde aşağı inebilmek için birbirleriyle yarışıyor.

Van'da kar tatili çocuklara yaradı

Van'da kar tatili çocuklara yaradı

Van'da kar tatili çocuklara yaradı

Van'da kar tatili çocuklara yaradı

Van'da kar tatili çocuklara yaradı

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