Van'da öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 15 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde bulunan Kozluca köyü yakınlarında, yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede öğrencileri taşıyan minibüs, kayma sonucu şarampole yuvarlandı.
15 YARALI
Kazada minibüste bulunan 14'ü öğrenci 15 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralanan öğrenciler, olay yerine gelen ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.