Van'da öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 15 yaralı

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, cinayet ve intiharın aile içerisinde yaşanan tartışma sonrası yaşandığı üzerinde duruluyor.

Hatay'da annesini ve eşini öldüren kişi intihar etti

İki okul ve bir camiye atılan füzeler sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı.

Koronavirüs salgınının en şiddetli yaşandığı şehir olan Vuhan’da Çin hükümeti, gerekli büyüklüğe sahip binaları hastaneye dönüştürmeye başladı.

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Tottenham, Uğurcan Çakır için devreye girdi

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'a, Liverpool'dan sonra Premier Lig'den bir talip daha çıktı. İngiliz ekiplerinden Tottenham, genç file bekçi için Trabzonspor'a 25 milyon euro teklif etti.