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Van'da öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 15 yaralı

Erciş ilçesinde, öğrencileri taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 14'ü öğrenci 15 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

AA | 04.02.2020 - 18:01..
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Van'ın Erciş ilçesinde bulunan Kozluca köyü yakınlarında, yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede öğrencileri taşıyan minibüs, kayma sonucu şarampole yuvarlandı.

15 YARALI

Kazada minibüste bulunan 14'ü öğrenci 15 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Van'da öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 15 yaralı

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralanan öğrenciler, olay yerine gelen ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Van'da öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 15 yaralı

Van'da öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 15 yaralı

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