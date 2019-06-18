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Van'da tır dorsesinden 8 bin paket kaçak sigara çıktı

Şüphe üzerine durdurulan çekiciye bağlı dorsede, havuzlu damperin yan bölmelerinde 8 bin 170 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İHA | 18.06.2019 - 10:14..
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Van Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, Hakkari-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 35 plaka sayılı çekiciye bağlı 38 plaka sayılı dorsede arama yaptı.

8 BİN 170 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Aramada, havuzlu damperin yan bölümlerine zulalanmış toplam 8 bin 170 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanarak gözaltına alınan M.Y. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Damperlinin yan bölmelerinden kaçak sigara çıktı

Van'da tır dorsesinden 8 bin paket kaçak sigara çıktı

Van'da tır dorsesinden 8 bin paket kaçak sigara çıktı

Van'da tır dorsesinden 8 bin paket kaçak sigara çıktı

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