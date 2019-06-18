Van'da tır dorsesinden 8 bin paket kaçak sigara çıktı

1 Malatya'da uyuşturucu satıcılarına baskın Şu ana kadar düzenlenen 7 operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

2 Sahte para çetesi çökertildi: 5 kişi tutuklandı Jandarma ekipleri, sahte döviz ve Türk lirası imal ederek İstanbul başta olmak üzere turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelere sahte para tedarikinde bulunan şebekeyi çökertti.

3 Yabancılara konut satışında rekor Türkiye'de yabancıya konut satışı mayıs ayında 3 bin 925 adede ulaştı. Bu veriler yabancıya satışta tarihin en iyi rakamları oldu.

4 İnsanların konuşmalarını değiştirebilen yapay zeka geliştirildi Sadece metin dosyasını düzenleyerek insanların konuşmalarını değiştirebilen yeni yapay zeka algoritmasını sizlerle paylaşıyoruz.

5 Kocaeli’de araçlar otoparkta çürüyor İcradan ya da eksik evrak nedeniyle trafikten men edilen yaklaşık 25 bin araç yıllardır yediemin otoparklarda bekliyor.

6 Fenerbahçe'de transferde son durum Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 4 oyuncuyu kadrosuna katarken, Kolarov ve Fejsa'yla da anlaştı. Bu iki ismin kulüpleriyle görüşmeler devam ediyor.