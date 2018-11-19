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Van'daki 2 bin 600 yıllık toplu konut alanına ilgi artıyor

Van'ın Erciş ilçesindeki Zernaki Tepe'de, modern toplu konut anlayışının Doğu Anadolu'daki ilk örneği olduğu değerlendirilen 2 bin 600 yıllık tarihi ızgara planlı kent kalıntısı büyük ilgi görüyor.

AA | 19.11.2018 - 12:02..
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Van'ın Erciş ilçesine bağlı Yukarı Işıklı Mahallesi'ndeki tepede, yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğu ve 1,5 kilometre genişliğiyle dikkati çeken ızgara planlı yapı, sivil toplum kuruluşlarının ve doğaseverlerin ziyaret mekanlarından biri haline geldi.

TUR DÜZENLENDİ

Van Gölü Aktivistleri, Erciş Doğa Sporları, Erciş Pedalperestler Topluluğu üyeleri, düzenledikleri tur kapsamında tarihi yapının bulunduğu alanı gezdi.

Van Gölü Aktivistleri üyesi Ali Emrah Dağer, yaptığı açıklamada, bölgenin çok önemli bir tarihi geçmişe tanıklık ettiğini söyledi.

Van'daki 2 bin 600 yıllık toplu konut alanına ilgi artıyor

Tepenin aşağı kısımlarında mağaralar, içinde odaların bulunduğu yapılarla karşılaştıklarını belirten Dağer, "Çok farklı bir yer. Bu tarihsel oluşumu görmek için buradayız. Heyecan verici bir yer." dedi.

Van'daki 2 bin 600 yıllık toplu konut alanına ilgi artıyor

''DEFİNE AVCILARI TAHRİP ETMİŞ''

Grup üyelerinden Akın Akar da Zernaki Tepe ile ilgili haberleri izledikten sonra gelmeye karar verdiğini ifade etti.

Akar, "Burada duvarlar kilitli taş sistemiyle örülmüş ve arasında harç kullanılmamış. Define avcılarının bu bölgeyi tahrip ettiğini gördük. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından buraların turizme kazandırılmasını istiyoruz."diye konuştu.

Van'daki 2 bin 600 yıllık toplu konut alanına ilgi artıyor

Van'daki 2 bin 600 yıllık toplu konut alanına ilgi artıyor

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