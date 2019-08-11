taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4914
Euro
6.1542
Altın
1497.37
Borsa
99405.03
Gram Altın
264.4

Vanlı kadınlar Muay Thai öğreniyor

Van'da kadınlar şiddet, taciz ve kapkaç olaylarına karşı savunma sporu Muay Thai eğitimi alıyor.

DHA | 11.08.2019 - 10:38..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi'nde açılan spor merkezine gelen 170 kadın; plates, zumba, step aerobik, cordio, hit cardio, bölgesel zayıflama ile savunma sporu olan Mauy Thai eğitimi alıyor.

SOKAĞA ÇIKARKEN TEDİRGİN OLUYORLAR

Kadınlar, Mauy Thai eğitimi almaya başladıktan sonra kendilerini daha güçlü hissettiklerini anlatarak, sokağa çıkarken yaşadıkları tedirginlikten kurtulduklarını ve özgüvenlerinin arttığını anlattı. Spor merkezi sahibi Arda Boz, bölgede, Türkiye'de ve dünyada artan kadına şiddet olaylarından dolayı kadınların kendilerini korumak için savunma sporu olan Muay Thai sporu eğitimini aldıklarını söyledi.

Vanlı kadınlar Muay Thai öğreniyor

KAPKAÇ, ŞİDDET VE TACİZ

Kadınlara antrenörlük de yapan Boz, "Burada sadece kadınlar eğitim görüyor. Plates, zumba, step aerobik, cordio, hit cardio, bölgesel zayıflama eğitimlerinin yanı sıra savunma sporu eğitimleri de veriyor. Özellikle savunma sanatı eğitimleri çok yoğun ilgi görmeye başladı. Kadınların bu sporu bu kadar tercih etmesinin nedeni bölgede yaşanan kapkaç, kadına yönelik şiddet ve taciz olayları." dedi.

Vanlı kadınlar Muay Thai öğreniyor

KADINLARIN KENDİLERİNE OLAN GÜVENLERİ ARTIYOR

Muay Thai eğitimini gören Necla Demir ise, bölgede kadınlara özel merkezin açılmasının sevindirici olduğunu belirterek, "Kadınlar buraya geldikten sonra artık kendilerini rahatlıkla savunabilirler. Özellikle ülkemizde ve dünyada kadına yönelik şiddet olayları sık sık yaşandığı için kadınlar, savunma sanatı sporunu daha çok tercih ediyor. Buraya geldikten sonra kendime olan güvenim arttı. Tüm kadınların buraya gelmesini öneriyorum." dedi.

Vanlı kadınlar Muay Thai öğreniyor

KORUNMAK İÇİN ÖĞRENİYORLAR

İrem Kaçmaz da spor merkezinde zumba ve plates sporu eğitimi gördüğünü ifade ederek, "Buna ek olarak savunma sanatı sporu öğreniyorum. Çünkü toplumumuzda kadına yönelik şiddet olayları epey arttı. Bir kadın olarak olası bir kapkaç ya da şiddet olayına karşı kendimi koruyabilmek için bu sporu öğreniyorum. Toplumda erkekler kadınlara göre daha üstün görülüyor. Onun için diğer sporların yanı sıra bu sporu da öğreniyorum. Çok da faydalı oluyor." diye konuştu.

Vanlı kadınlar Muay Thai öğreniyor

Vanlı kadınlar Muay Thai öğreniyor

Vanlı kadınlar Muay Thai öğreniyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mahmud Abbas: İsrail'in kaçak yapıları bir gün yok olacak

Mahmud Abbas: İsrail'in kaçak yapıları bir gün yok olacak

113
Rusya, orman yangınlarında iklim silahından şüpheleniyor

Rusya, orman yangınlarında iklim silahından şüpheleniyor

59
Konya'da mühimmat taşıyan kamyonda yangın

Konya'da mühimmat taşıyan kamyonda yangın

99
Manisalı ihtiyar delikanlı, her gün İzmir'e kadar koşuyor

Manisalı ihtiyar delikanlı, her gün İzmir'e kadar koşuyor

61
Fenerbahçe, Cumhuriyet Kupası'nda ikinci oldu

Fenerbahçe, Cumhuriyet Kupası'nda ikinci oldu

174
Trump: Kim füzeler için benden özür diledi

Trump: Kim füzeler için benden özür diledi

37
Vicente Luque, Mike Perry'nin burnunu kırdı

Vicente Luque, Mike Perry'nin burnunu kırdı

40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir