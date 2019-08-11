Vanlı kadınlar Muay Thai öğreniyor

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi'nde açılan spor merkezine gelen 170 kadın; plates, zumba, step aerobik, cordio, hit cardio, bölgesel zayıflama ile savunma sporu olan Mauy Thai eğitimi alıyor.

SOKAĞA ÇIKARKEN TEDİRGİN OLUYORLAR

Kadınlar, Mauy Thai eğitimi almaya başladıktan sonra kendilerini daha güçlü hissettiklerini anlatarak, sokağa çıkarken yaşadıkları tedirginlikten kurtulduklarını ve özgüvenlerinin arttığını anlattı. Spor merkezi sahibi Arda Boz, bölgede, Türkiye'de ve dünyada artan kadına şiddet olaylarından dolayı kadınların kendilerini korumak için savunma sporu olan Muay Thai sporu eğitimini aldıklarını söyledi.

KAPKAÇ, ŞİDDET VE TACİZ

Kadınlara antrenörlük de yapan Boz, "Burada sadece kadınlar eğitim görüyor. Plates, zumba, step aerobik, cordio, hit cardio, bölgesel zayıflama eğitimlerinin yanı sıra savunma sporu eğitimleri de veriyor. Özellikle savunma sanatı eğitimleri çok yoğun ilgi görmeye başladı. Kadınların bu sporu bu kadar tercih etmesinin nedeni bölgede yaşanan kapkaç, kadına yönelik şiddet ve taciz olayları." dedi.

KADINLARIN KENDİLERİNE OLAN GÜVENLERİ ARTIYOR

Muay Thai eğitimini gören Necla Demir ise, bölgede kadınlara özel merkezin açılmasının sevindirici olduğunu belirterek, "Kadınlar buraya geldikten sonra artık kendilerini rahatlıkla savunabilirler. Özellikle ülkemizde ve dünyada kadına yönelik şiddet olayları sık sık yaşandığı için kadınlar, savunma sanatı sporunu daha çok tercih ediyor. Buraya geldikten sonra kendime olan güvenim arttı. Tüm kadınların buraya gelmesini öneriyorum." dedi.

KORUNMAK İÇİN ÖĞRENİYORLAR

İrem Kaçmaz da spor merkezinde zumba ve plates sporu eğitimi gördüğünü ifade ederek, "Buna ek olarak savunma sanatı sporu öğreniyorum. Çünkü toplumumuzda kadına yönelik şiddet olayları epey arttı. Bir kadın olarak olası bir kapkaç ya da şiddet olayına karşı kendimi koruyabilmek için bu sporu öğreniyorum. Toplumda erkekler kadınlara göre daha üstün görülüyor. Onun için diğer sporların yanı sıra bu sporu da öğreniyorum. Çok da faydalı oluyor." diye konuştu.