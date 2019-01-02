Varank'tan girişimci ve araştırmacılara kaynak müjdesi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte, bürokrasiden kurtulmak adına yeniden yapılandırılan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili kuruluşlar TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdareleri'nin destekleri devam ediyor.

"GİRİŞİMCİLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

2019 yılındaki desteklerle ilgili konuşan Bakan Mustafa Varank; "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yeni yılda tüm imkanlarımızla sanayici, girişimci ve araştırmacıların yanında olmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz yeni dönemde yatırım teşvikleri, kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idarelerini bünyemize kattık. Böylelikle, sunduğumuz tüm destekleri daha bütüncül ele alabiliyoruz. İlgili kuruluşlarımızla birlikte bakanlığımızın 2019 yılı destek bütçesi ödeneği 5 milyar 600 milyon TL'dir. Ülkemize hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.