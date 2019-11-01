Varol Yaşaroğlu, TÜYAP’ta Kral Şakir hayranları ile buluşuyor

Sevgili Varol Yaşaroğlu’nu, Koca Kafalar, Fırıldak Ailesi gibi pek çok işten tanıyoruz. Şimdi ise, Kral Şakir ile sinemalarda fırtınalar estiriyor. Biz de kendisiyle eğlenceli bir söyleşi yapmıştık. En çok izlenen Türk animasyon olan Kral Şakir, çocukların da sevgilisi. Kral Şakir’den Fil Necati’ye tüm karakterler ve Varol Abi’ye çocuklar bayılıyor. Varol Abi, 3 Kasım Pazar günü saat 14.00’te imza için fuar alanında olacak; TÜYAP yine sevgi seli…

Varol Yaşaroğlu ile söyleşimizi izlemek için tıklayınız.





MOR BİR FİL GÖRDÜM SANKİ

Eksik Parça Yayınları, Varol Yaşaroğlu’nun TÜYAP’taki imza gününü “Mor bir fil görmek isteyen İstanbullular el kaldırsın!” şeklinde duyurdu. Sosyal medyada başlattığı etkileşimle kitabını imzalatanları, fotoğraflarını #BendeGördüm etiketiyle paylaşmaya da davet ediyor.

Bu enfes bir davet. Çünkü kitap aslında raflardaki yerini 4 Kasım’da alacak. Ancak Kral Şakir hayranları, “Mor Bir Fil Gördüm Sanki”ye fuarda, üstelik imzalı sahip olacak. Bu arada Sevgili Varol Yaşaroğlu, ilk röportajı da benimle yapacak. Pek yakında buradan okuyabileceksiniz. İlgilisinin bilgisine efendim…

VAROL ABİ’DEN TÜYAP MESAJI

Röportaj hazırlanıyor; ama tabii TÜYAP ile ilgili neler söylemek ister, onu da sordum. Varol Abi’nin size mesajı var…

“Çocuklar Kral Şakir’i çok sevdi. Film harika gidiyor. Şimdi de TÜYAP’ta “Mor Bir Fil Gördüm Sanki” ile kucaklaşacağımız için çok heyecanlıyım. Çünkü bütün imza günlerimiz bol sarılmalı, çok eğlenceli geçiyor. Çocuklar, hepinizi çok seviyorum ve sizi TÜYAP’a sarılmaya, bol bol fotoğraf çektirmeye davet ediyorum. Görüşmek üzere…”

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Damla Karakuş

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