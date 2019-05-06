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Vatan nöbetinde ilk sahur

Mardin'de bin 100 rakımlı Akbağ Tepesi'nde terör örgütü PKK ile mücadeleyi Mehmetçik ile omuz omuza yürüten güvenlik korucuları, nöbet tuttukları üs bölgelerinde ilk sahuru yaptı.

AA | 06.05.2019 - 04:04..
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Vatan nöbetinde ilk sahur

Türkiye Ramazan'ın ilk sahuruna kalktı. Vatandaş, sofra başında yemeğini güvenle yerken, bu güvenliğin sağlanması için sınır bölgesinde nöbet devam ediyor.

Vatan nöbetinde ilk sahur

Vatan nöbetinde ilk sahur

Kırsalda Mehmetçik'in en büyük dostu olan korucular da ilk sahurlarını yaptı.

Vatan nöbetinde ilk sahur

Vatan nöbetinde ilk sahur

ÜS BÖLGESİNDE SAHUR

Mardin'de bin 100 rakımlı Akbağ Tepesi'nde terör örgütü PKK ile mücadeleyi Mehmetçik ile omuz omuza yürüten güvenlik korucuları, nöbet tuttukları üs bölgelerinde ilk sahuru yaptı.

Vatan nöbetinde ilk sahur

Vatan nöbetinde ilk sahur

Üs bölgesinde bazı güvenlik korucular terör tehdidine karşı mevzilerde nöbetini sürdürürken, dinlenmekte olan diğer korucular ise sahur sofrası hazırladı.

Vatan nöbetinde ilk sahur

Vatan nöbetinde ilk sahur

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