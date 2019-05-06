Vatan nöbetinde ilk sahur

Türkiye Ramazan'ın ilk sahuruna kalktı. Vatandaş, sofra başında yemeğini güvenle yerken, bu güvenliğin sağlanması için sınır bölgesinde nöbet devam ediyor.

Kırsalda Mehmetçik'in en büyük dostu olan korucular da ilk sahurlarını yaptı.

ÜS BÖLGESİNDE SAHUR

Mardin'de bin 100 rakımlı Akbağ Tepesi'nde terör örgütü PKK ile mücadeleyi Mehmetçik ile omuz omuza yürüten güvenlik korucuları, nöbet tuttukları üs bölgelerinde ilk sahuru yaptı.





Üs bölgesinde bazı güvenlik korucular terör tehdidine karşı mevzilerde nöbetini sürdürürken, dinlenmekte olan diğer korucular ise sahur sofrası hazırladı.



