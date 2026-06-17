Vedat Muriç'e Prizren'de öğrencilerden büyük ilgi
Kosovalı futbolcu Vedat Muriç, Prizren'deki Mustafa Bakiu İlköğretim Okulu'nun daveti üzerine bir araya geldiği öğrencilerden büyük ilgi gördü.
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Kosovalı futbolcu Vedat Muriç, Prizren'deki Mustafa Bakiu İlköğretim Okulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.
Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılanan 32 yaşındaki forvet oyuncusu Muriç, yaşanan izdihama rağmen öğrencileri kırmayarak imza dağıttı, hatıra fotoğrafları çektirdi.
UNUTULMAZ BİR GÜN YAŞADILAR
Vedat Muriç'in öğrencilerle gerçekleştirdiği buluşma, okul yönetimi ve öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılanırken, genç futbolseverler unutulmaz bir gün yaşadı.
FENERBAHÇE YOLCUSU
Geçtiğimiz sezon İspanya'da Mallorca forması giyen Prizrenli golcünün, yeni sezonda Fenerbahçe’ye transfer olabileceği iddia ediliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)