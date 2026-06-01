Vedat Muriç'ten Fenerbahçe baskısı

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın anlaştığı Vedat Muriç, Mallorca'ya transfer baskısına devam ediyor.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Kosovalı golcü, geçtiğimiz cuma günü Mallorca'nın CEO'su Pablo Ortells ile geleceği konusunda görüştü.

KULÜPLE GÖRÜŞTÜ

Vedat Muriç'in pazartesi günü de menajeriyle birlikte Mallorca ile görüştüğü ve geleceğini masaya yatırdığı belirtildi.

Mallorca'nın küme düşmesinin ardından İspanyol ekibinde kalmak istemeyen ve Fenerbahçe'ye dönmeyi planlayan 32 yaşındaki futbolcu, İspanyol ekibiyle bonservis konusunda ortak bir nokta bulmak için görüştü.

FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR

Mallorca'nın, Vedat Muriç için 18 milyon euro istediği gündeme gelmişti.

Mallorca'da geçen sezon 37 maçta süre bulan Vedat Muriç, 23 kez ağları havalandırdı.