Vefatının 64.’üncü yıl dönümünde Mithat Cemal Kuntay ve Üç İstanbul

Hukuk üzerine eğitim görüp en son Beyoğlu Dördüncü Noteri olan Mithat Cemal Kuntay, yazmaya şiirle başladı. İlk şiirine “Elhamra” adını vermişti, Resimli Kitap’ta yayımlandı. Şiirlerinde aruzu ustaca kullanıyor ve ulusal duygularını ön plana çıkarıyordu. Milli Edebiyat Akımını benimsemişti. 1943-1944’te yayımlanan son dönem şiirlerinde, Yahya Kemal Beyatlı’dan etkilendi.

Edebiyat üzerine araştırmalar yapan Kuntay, inceleme ve araştırmalarına, 1913’te “Hitabet ve Münazara Dersleri”, 1914’te de “Hitabet Dersleri” eserinde yer verdi.

Tek romanı “Üç İstanbul”, Kuntay’ın tanınmasına vesile olacak; bu romanda canlandırdığı Mehmet Akif ile tanışması, sanatı ve düşünceleri üzerine etkilerini bırakacaktı.

(Mithat Cemal Kuntay)

ÜÇ İSTANBUL

Kuntay’ın en önemli eseri “Üç İstanbul”, İstanbul’un üç dönemi, "İstibdat, İttihat ve Terakki ve Mütareke" dönemini anlatır. Daha sonra televizyon dizisi olarak da uyarlanan ve ilgi çeken roman, bu üç dönemin yaşantısından yola çıkıp 1936’dan geriye dönerek, Osmanlı Devleti’nin hangi şartlar ve kişilikler altında çöktüğünü, önemli kesitler ile açıklar.

Türk romanının kilometre taşlarından biri kabul edilen, bugüne kadar yapılmış bütün sıralamalarda ilk 10’a girmiş efsanevi romanda, gerçek tarihi kişilikleri ile başka yardımcı unutulmaz tipler ustaca romanın örgüsünde yer alıyor.

Başkahraman Adnan’ın yaşamı, İstanbul’un üç dönemini de kapsamaktadır; fakir ve idealist Adnan, zengin ve önemli Adnan, hasta ve bedbaht Adnan. Romanın başında veremli annesiyle fakir bir yaşam süren Adnan, yaşadığı dönemi “Yıkılan Vatan” adını vererek romanlaştırmak isteyen genç bir yazarken, ilerleyen sayfalarda İttihat ve Terakki’nin önemli isimlerinden biri ve zengin bir avukat olmuştur. Sonunda ise, ülkenin kaderinin belirlendiği Ankara’ya çağrılmayı ve eski itibarını geri kazanmayı bekleyen bedbaht bir avukat olarak ölür…

Romanın seyrinde, arka planda da üç isim bulunmaktadır. Bu üç kişi, Türk Edebiyatı’nın önemli isimlerinden Namık Kemal, Abdülhak Hamid Tarhan ve Tevfik Fikret’tir...

Üç İstanbul

Mithat Cemal Kuntay

Oğlak Yay.

S.: 576

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Damla Karakuş

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