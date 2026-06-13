Vergi borcu ödemede kolaylık: Teminatsız tecil tutarı 10 milyon TL'ye yükseldi

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Resmi Gazete yayınlandı.

Yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre vergi boçlarının taksitli ödemesine kolaylık getirildi.

10 MİLYON LİRAYA ÇIKARTILDI

Kararla birlikte vergi borçlarının taksitle ödenmesinde teminat alınmadan tecil edilebilecek tutar 250 bin liradan 10 milyon liraya çıkarıldı.

Resmi Gazete'de yayınlanan 11414 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda şu ifadeler yer aldı:

"6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tutarın on milyon Türk Lirası olarak uygulanmasına, anılan Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir."

Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çalışma yapılmıştı.