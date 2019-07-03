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Vestel Venus V7 satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

Vestel, şubat ayında tanıttığı Vestel Venus V7 akıllı telefon modelini satışa çıkardı. Telefonun teknik özelliklerini ve çıkış fiyatını sizler için derledik.

İHA | 03.07.2019 - 10:03..
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Vestel, geçtiğimiz şubat ayında Barselona'da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresinde Venus V7 akıllı telefonunu resmi olarak tanıtmıştı. Şirket, 5 ay sonra merakla beklenen Vestel Venus V7'yi satışa çıkardı.

Yapay zeka özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken telefon,yapay zeka destekli arka kamerası sayesinde portre, şehir, gece, yemek, gökyüzü, gün batımı, doğa, fon ışığı, kumsal ve çiçek çekim modları ile fotoğraf konusunda da oldukça iddialı.

vestel

VESTEL VENUS V7 ÖZELLİKLERİ

6,2 inç damla çentikli ekrana sahip Vestel Venus V7, MediaTek'in 8 çekirdekli MT6762V/WB işlemcisinden güç alıyor. 3 GB RAM ve 64 GB depolama ile kullanıcılarla buluşan telefonda aynı zamanda 4050 mAh batarya bulunuyor.

8 MP ön kameraya sahip Vestel Venus V7'nin arka tarafında ise 13 MP + 2 MP olmak üzere çift kamera bulunuyor

10 FARKLI ÇEKİM MODU

Vestel’in yeni model telefonunun yapay zekalı arka kamerasındaki 10 farklı çekim modu ile fotoğraflarda profesyonel bir görüntü sağlayacağı belirtiliyor. Bu sayede kullanıcı hiç uğraşmadan Venus V7 otomatik olarak ortamı algılayıp portre, şehir, gece, yemek, gökyüzü, gün batımı, doğa, fon ışığı, kumsal ve bitki çekim modlarına geçiş yapabilecek.

Venus V7, kutusunda kendi kılıfı ve ekran koruyucusu ile gelirken, ekran koruyucusu telefona uygulanmış şekilde gelen Venus V7, müşterilerini ekran koruyucuyu uygulamak için de uğraştırmayacak.

VESTEL VENUS V7
Vestel Venus V7 satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri
SATIŞ FİYATI

İnci siyahı ve gece mavisi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile kullanıcılarla buluşacak Vestel Venus V7'nin satış fiyatı ise 1.699 TL olarak açıklandı.

''Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.''

@eshteknoloji

Vestel Venus V7 satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

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