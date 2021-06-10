Bursa'da, bedensel engelli Emir'in Erdoğan sevgisi

23 yaşındaki Emir Gürtürk, Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüşerek büyük sevinç yaşadı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve hayatını tekerlekli sandalye ile sürdüren Emir Gürtürk, 8 yaşından beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tanışmak istiyor.

Gürtük, bu hayaline 23 yaşında kavuştu.

"HEMEN ARA GÖRÜŞELİM"

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ile görüşen Emir’in heyecanı bir kat daha arttı.

Milletvekili Gürel, Emir’in isteğini kısa sürede yerine getirdi.

Gurup toplantısı sonrası Gürel, Erdoğan’a Emir’den bahsetti.

Erdoğan, Gürel’e "Hemen ara görüşelim." dedi.

Erdoğan, Gürel’in telefonu ile Emir’i arayarak, telefon görüşmesi yaptı.

"GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM"

Telefonla görüşme anları ise amatör kameraya yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sevdiğini ve görüşmek istediğini söyleyen Emir’e Erdoğan şu yanıtı verdi;

“Bursa’ya gelişimde görüşürüz tamam mı?

Ben de seni gözlerinden öpüyorum.

Ailene selam söyle. Bursa’ya gelişimde Vildan ablan beni sana götürür.”





"ÇAYA DAVET ETTİK"

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ikamet eden Emir Gürtürk, basın mensuplarına yaptığı açıklama ile sevincini paylaştı.

Odasına 2 adet dev Erdoğan posteri adam Emir Gürtürk, "2002 yılından bu yana seviyorum. Ama görüşmek nasip olmadı bugüne kadar.

Allah razı olsun; Milletvekilimiz Vildan Yılmaz Gürel, bize bir sürpriz yaparak görüştürdü.

Çok mutlu oldum. Sevincimi söyleyemem.

Bir Allah bilir bir ben bilirim.

Ben onu çok seviyorum. İnşallah en kısa zamanda yanına gitmek nasip olur.

Çaya davet ettik. Çay içmeye gelecek. 2015 yılından beri AK Parti üyesiyim. Bizim sevdamız ömür boyu." dedi.





"HATIRA RESMİ ÇEKTİRMEK İSTİYORUM"

Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmeden bahseden Gürtürk,"Ben ona ayaklarının altını öpeyim dedim.

O da ailemin nasıl olduğunu sordu. Bursa’ya gelince, Vildan Hanım yanına getirir beni dedi.

Gece gündüz onun hayaliyle yanıp tutuşuyorum.

Tek isteğim onu görüp, hatıra resmi çektirmek. Evime asmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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