Manisa'da ikiz polisler, omuz omuza görev yapıyor

Tek yumurta ikizleri olan Yusuf Kopurlu ve Emin Kopurlu, 27 senedir aynı şehirlerde, aynı birim ve aynı motosikletin üzerinde çalışıyor.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, yunus timlerinde çalışan tek yumurta ikizleri Yusuf Kopurlu ve Emin Kopurlu, birlikte görev yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

"27 SENEDİR HİÇ AYRILMADIK"

Kopurlu kardeşler, girdikleri polislik sınavı ardından, 1994 yılında ilk görev yerleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yunus ekibine dahil oldu.

5 yılın ardından Erzurum'a tayin olan kardeşler, şark görevleri ardından 2004 yılında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapmaya başladı.

Kopurlu kardeşler, 27 senedir aynı şehirlerde, aynı birim ve aynı motosikletin üzerinde omuz omuza görev yapmanın mutluluğunu yaşıyor. İkiz kardeş olmanın getirdiği avantajdan faydalanan, suç ve suçlularla mücadelede etkili oluyor.

Kardeşiyle 27 senedir aynı şehirlerde aynı motosiklette görev yaptıklarını belirten Yusuf Kopurlu, "1994 yılı Mayıs ayında İstanbul Emniyet Müdürlüğü yunus ekibinde göreve başladım. 5 yıl çalıştıktan sonra Erzurum'a şark görevim çıktı. Erzurum'da da 5 yıl çalıştıktan sonra 2004 yılında Manisa'ya geldik.

Kardeşimle beraber aynı şehir ve aynı motosiklet üzerinde görev yapmak çok güzel bir duydu. Polis okulunda da birlikteydik, birlikte mezun olduk, birlikte göreve başladık. 27 senedir de beraberiz, hiç ayrılmadık. Birbirimize destek, birbirimize arka çıkıyoruz. Kardeşimle görev yapmak güzel bir duygu" diye konuştu.

"VATANDAŞLARIN DİKKATİNİ ÇEKİYORUZ"

Disiplin ve ciddiyet gerektiren bir meslek yaptıklarını ve kesinlikle taviz vermediklerini dile getiren Kopurlu, "Bir olaya gittiğimizde kesinlikle bu benim kardeşim diyerek duygusal yaklaşmıyoruz.

O an görevimiz, işimiz ne yapmamızı gerektiriyorsa, aynı ciddiyetle işimizi yapıyoruz. Karşılaştığımız olumsuz durumlara kesinlikle duygusal yaklaşmıyoruz. Tabi gittiğimiz ihbarlarda ilginç olaylarla da karşılaştığımız oluyor. Olaylar gergin ve atmosferi yüksek oluyor. Ancak bizi gören o gergin vatanların bir anda dikkatlerini çekiyoruz.

Bize 'kardeş misiniz' diye soruyorlar. Biz de evet kardeşiz diyoruz fakat mesleğimiz, ciddiyet gerektirdiği için vatandaşlarla yüz göz olmadan işimizi yapıyoruz.

Gittiğimiz olaylarda ister istemez vatandaşların dikkatini çekiyoruz. Birbirimizi kardeş olarak tanıyoruz, bu da mesleğinde uzun yıllardır vermiş olduğu tecrübeyle birlikte gittiğimiz olaylara müdahalede avantaj sağlıyor" diye konuştu.





"KARIŞTIRANLAR OLUYOR"

2 çocuk babası Emin Kopurlu da kardeşi Yusuf Kopurlu ile görev yapmanın güzel taraflarının olduğunu kaydetti. Kopurlu, "Olay yerine gittiğimizde, varsa birbirimizin eksikliklerini tamamlıyoruz.

Gittiğimiz olaylarda, bizi görenler şaşırıyor. Birbirimize çok benzediğimiz için olay yerindeki insanların dikkatini çekiyoruz. Neredeyse yaşadıkları olayı bırakıp bize 'kardeş misiniz' diye sorular yönlendiriyorlar.

Çalıştığımız yerlerde bile, bizi çok tanımayan arkadaşların bizi karıştırdıkları oluyor. Tanıdıkça da zamanla alışıyorlar.

Zaman zaman farklı arkadaşlarla da çalıştığımız oldu fakat iki kardeş olarak çalışmamız güzel bir duygu" diye konuştu.



