Yılanların ilgi çekici dansı kameraya kaydedildi, ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar da yuvalarından çıkmaya başladı. Ülkenin birçok ilinde, evlerde ve sokaklarda yılanlar görülmeye başlandı.

Bu kez Siirt'te bir yolda görüntülenen iki yılan, çiftleşme dansı yaptı. Kameraya kaydedilen bu anlar izleyenleri şaşırttı.

Siirt'te iki yılanın çiftleşme dansı kameralara yansıdı VİDEO