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    Siirt'te iki yılanın çiftleşme dansı kameralara yansıdı

    Yılanların ilgi çekici dansı kameraya kaydedildi, ilginç görüntüler ortaya çıktı.
    • DHA
    • 22.06.2020 - 17:31
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