Vincenzo Montella'dan kadro eleştirilerine cevap

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, HT Spor'da açıklamalarda bulundu.

Montella, Dünya Kupası kadrosuyla ilgili yapılan eleştirilere cevap verdi.

KADRO TERCİHİYLE İLGİLİ ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

İtalyan çalıştırıcı, milli takım teknik direktörlüğünde herkesi memnun etmenin mümkün olmadığını belirtti.

Sözlerine devam eden Montella, kararlarını takımın menfaatlerini ve ihtiyaçlarını gözeterek aldığını da sözlerine ekledi.

"HERKESİ MEMNUN EDEMEZSİNİZ, KULAK ASMIYORUM"

Montella'nın konuyla ilgili sözleri şöyle:

“"Eğer bir milli takım teknik direktörüyseniz herkesi memnun etmeniz mümkün değildir. Ben her zaman kararlarımı, takımın menfaatlerini ve ihtiyaçlarını gözeterek alıyorum. Açıkçası, forvetsiz sistemin takımımız için daha verimli olduğunu düşünüyorum ve bu konuda yapılan eleştirilere kulak asmıyorum. Forvetsiz oynamayı tercih eden bir teknik adam da değilim. Elimizde olsa tabii ki değerlendirmek isterim. Ancak ben her zaman mevcut şartlar içinde takımımızdan en yüksek verimi nasıl alabileceğimizi düşünerek hareket ettim."”