Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında beton blok düştü, bazı işçiler düşen bloğun altında kaldı.

5 İŞÇİ 30 METREDEN DÜŞTÜ

7 no'lu viyadüğe yeni blok montajı sırasında parçalar ağırlığı kaldıramadı. Viyadük başlık ayağı montajının yapıldığı sırada çökme yaşandı.

Gebze'de viyadük çöktü ViDEO

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

5 işçi 30 metreden kopan parçalarla birlikte aşağı düştü. İşçiler enkaz altında kaldı. Düşen parçalar araçlarla kaldırılmaya çalışılıyor. Çalışmalar halen sürüyor.

AMBULANS VE İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİ

İhbar üzerine olay 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. İşçilerin enkazın altından çıkarılması için çalışma başlatıldı.

İŞÇİLER BETON YIĞININDAN 'SES' VERDİ

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, telefonla canlı yayına bağlanarak açıklamalarda bulundu. Beton altında kalan işçilerden ses alındığını doğruladı. Köşker, "Beton blok düştü, altında boşluk olabilir. Orada bir yaşam boşluğu oluşmuş olabilir. Coğrafi olarak düz bir zemin değil. Oradan sağ çıkacak arkadaşlar olacak inşallah." dedi. Ayrıca otoyolun yapımını üstlenen firmanın bilindik bir şirket olduğunu ve aslında titiz davrandıklarını dile getirdi.

3 KİŞİ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Yetkililerin aktardığı bilgiye göre; 3 kişi hastaneye götürüldü, ancak enkaz altından çıkarılıp çıkarılmadıkları bilinmiyor. Olay yerinde AFAD ekipleri de ulaştı. Çalışmalar sürüyor.

"SÜREKLİ KONTROL EDİLMESİ LAZIM"

Kalıbın montajı yapılırken bir hata yapıldığını belirten Afet Uzmanı Kubilay Kaptan, "Bu tür hataların sürekli kontrol edilmesi lazım. 60'ıncıda da hata yapılabilir. Buradaki hava koşulları da hata yapmaya müsait. Dikkatli önemler ve tedbirler alınmalı." diye konuştu.

2 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, olayla ilgili müfettiş görevlendirdi.

"4 İŞÇİ ENKAZ ALTINDA OLABİLİR"

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, canlı yayında yaptığı açıklamada, "4 işçinin enkaz altında olabilir. 1 kişinin bilincinin açık olduğu ve konuşulduğu söyleniyor. Parça çok ağır olduğu için parçalanarak kaldırılma yöntemi izleniyor." dedi.

