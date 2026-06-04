Vize karaborsası iddiaları: 7 firma hakkında inceleme başlatıldı

Schengen vizesiyle ilgili randevu alınmasıyla ilgili sıkıntılar uzun süredir dillendiriliyordu.

"Randevu danışmanlığı" yapan firmalarla ilgili ortaya atılan iddialarla birlikte konu TBMM gündemine de taşındı.

KARABORSA İDDİALARI

İddiaların temelinde, Schengen vizesi için en önde gelen aracı kurumlardan olan VFS Global üzerinden randevu almanın zorlaşması yatıyor.

Aracı kurumların sistemlerinde aylar boyunca randevu bulunamamasının nedeniyle ilgili karaborsa iddiaları gündeme geldi.

RANDEVULARI BLOKE EDİP SATIYORLAR

Sistemden bireysel randevu alınamamasının, başvuru hizmeti için danışmanlık hizmeti veren firmaların yapay zeka destekli özel yazılımlar kullanarak sistemdeki randevuları bloke etmesinden kaynaklandığı iddia ediliyor.

İddiaya göre; firmalar, bloke ettikleri bireysel randevu kayıtlarını, dijital ortamda karaborsa usulü 1000-2000 euroya varan fiyatlarla satıyor.

7 FİRMAYA İNCELEME BAŞLATILDI

TBMM gündemine de gelen konuyla ilgili Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıklama yaptı.

İddialarla ilgili olarak Reklam Kurulu tarafından 7 firma için inceleme başlatıldığını belirten Bolat, şunları söyledi:

"2023 yılı itibarıyla, 6502 sayılı Kanun'un 61'inci maddesi kapsamında tüketicileri aldatıcı-yanıltıcı reklamlara yer verdiği değerlendirilen 1 şirket hakkında anılan reklamları durdurma, bir diğer şirket hakkında da anılan reklamları durdurma ile birlikte idari para cezaları uygulanmasına karar verilmiştir.

Bununla birlikte vize başvuru aracılığı hizmeti sunan firmaların hizmet ve tanıtımlarına ilişkin olarak, Reklam Kurulu tarafından 6'sı resen incelemeye alınan 7 farklı şirket hakkında, 6502 sayılı Kanun'un 61'inci ve 62'nci maddeleri kapsamında incelemeler devam etmektedir."

ŞİKAYETLER YÖNLENDİRİLİYOR

Bolat, bu şirketlerle ilgili Bakanlığa yapılan şikayetlerin uyuşmazlık çözüm mercilerine yönlendirildiğini açıkladı.

Vize başvuru aracılığı hizmetleriyle ilgili son 5 yılda CİMER üzerinden 143, e-devlet üzerinden 10 başvuru yapıldığını belirten Bolat, uyuşmazlıkların çözülmesi amacıyla bu başvuruların 6502 Sayılı Kanun kapsamındaki hak arama yollarına yönlendirildiğini belirtti.

FATURA İDDİALARI MALİYE'YE BİLDİRİLDİ

Bolat, başvuru işlemlerinde IBAN bilgileri aracılığıyla "şahsi hesaba ödeme alınması ve fatura verilmemesi" gibi iddialarla ilgili başvuruların da Hazine ve Maliye ile Dışişleri bakanlıklarına da iletildiğini aktardı.

Bakan Bolat, ayrıca "Tüketici Bilgi Sistemi üzerinde yapılan incelemede, vize başvuru aracılığı hizmeti sunan kurumlara yönelik son 5 yılda tüketici hakem heyetlerine 1187 başvuru yapıldığı tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.