Vladimir Zelensky: Savaşın bitirilmesi için Vladimir Putin ile doğrudan görüşmeye hazırım

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Ukrayna-NATO Konseyi toplantısına katılım sağladı.

Vladimir Zelensky, toplantının ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile başkent Kiev’de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Müttefiklerden gelen silah yardımları, ABD'nin Orta Doğu politikası ve savaşın diplomatik yollarla çözümü üzerine mesajlar veren Zelensky, önceliklerinin savaşı bitirmek olduğunu vurguladı.

"BU SAVAŞI BİTİRMEK İÇİN VLADİMİR PUTİN İLE DOĞRUDAN MÜZAKERELERE HAZIRIM"

Savaşı sona erdirmek için herhangi bir alternatif bulunmadığının altını çizen Zelensky, “Her türlü formatı destekliyoruz. Bu savaşı bitirmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan müzakerelere hazırım. Silahlı Kuvvetlerimiz sayesinde savaş alanında gücümüzü hissedebiliyoruz.

Çok ciddi ilerlemeler kaydettik. Ruslarla eşit şartlarda, bu savaşı herhangi bir diplomatik formatta sona erdirmemizi sağlayacak güvenlik garantilerine sahibiz.” ifadelerini kullandı.

"YILLAR SONRASINA UZANAN BİR SIRA VAR"

ABD'den sağlanan askeri yardımlara da değinen Zelensky, PAC-3 füzelerinin teslimatında yaşanan yavaşlamanın finansman eksikliğinden değil, Orta Doğu'daki savaştan kaynaklandığını kaydederek, “Ortaklarımızdan belirli miktarlarda PAC-3 füzeleri alıyorduk, ancak daha sonra bu aylık hacim birkaç kat azaldı. Bu, finansman eksikliğinden değil, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle oldu ve farklı silah türlerini etkiledi.

Elimizden geleni kendi yerli üretimimizle değiştirdik ancak PAC-3'ün yerini hala dolduramıyoruz. 2025'te ABD'li üreticilerle yeni Patriot sistemleri ve bunlara uygun sayıda füze için anlaşma fırsatımız oldu. Ancak yıllar sonrasına uzanan bir sıra var, bu nedenle bu yeni paket ancak 2030 civarında teslim edilebilecek.

"ABD TARAFIYLA SÜREKLİ TEMAS HALİNDEYİZ"

Paketi daha erken alabilmek için hemen ödeme yapabileceğimiz ülkelerle anlaşmaya varmak adına alternatifler ve fonlar aramaya başladık. ABD tarafıyla sürekli temas halindeyiz. Müzakere heyetinin gelmesini bekliyoruz ancak bu çok uzun sürüyor. İran şu anda ABD için bir numaralı mesele. Ne yazık ki biz bu savaşlar sırasına girdik.” açıklamasında bulundu.

"ABD'NİN PUTİN'İ SAVAŞI BİTİRMEYE İTEBİLECEK EN GÜÇLÜ AKTÖR OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Savaşın sona ermesi için ABD'nin kritik bir rol oynadığını belirten Zelensky, “ABD'nin Putin'i savaşı bitirmeye itebilecek en güçlü aktör olduğuna gerçekten inanıyorum. Bu yüzden her zaman en iyi seçeneğin, ABD'nin Avrupa ile birlikte müzakerelere dahil olması olduğunu söyledim.

Çünkü masada Avrupa olmadan, Avrupa'nın sesinin duyulacağından emin olamayız. Ukrayna, AB'nin gelecekteki bir üyesidir. Avrupa'nın orada olması bizim için önemlidir. Bu kesinlikle adil; çünkü savaş burada, Avrupa kıtasında.” ifadelerini kullandı.

"BAZILARI BU KONUDA SESSİZ KALIYOR"

Toplantıda Ukrayna'nın NATO üyeliğinin de ele alındığını aktaran Zelensky, “Bugün Ukrayna-NATO Konseyi toplantısı sırasında birçok ülke Ukrayna'yı NATO'da gördüklerini söyledi. Bu kesinlikle doğru. Kimse bizi orada görmek istemediğini söylemedi ama bazıları bu konuda sessiz kalıyor.

Hem AB hem de NATO için söylendiği gibi; oy birliği gerekiyor. AB için oy birliğimiz var. NATO için henüz yok. Ancak inanıyorum ki çoğu ülke, Ukrayna'nın NATO'da olmasının NATO'nun Ukrayna'ya olan ihtiyacından daha az olmadığını gerçekten anlıyor.

"RUSLARIN BİLE UKRAYNA'NIN NATO'DA OLMASINA İHTİYACI OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Hatta Rusların bile Ukrayna'nın NATO'da olmasına ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Çünkü gelecekte, Ukrayna'nın NATO'da olmaması onlar için acı verici olabilir.” değerlendirmesinde bulundu.