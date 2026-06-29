Volkan Babacan bir sezon daha Başakşehir'de
Başakşehir, 2014 yılından bu yana kulüpte yer alan milli kaleci Volkan Babacan'ın sözleşmesini bir yıl daha uzattı.
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Başakşehir'de deneyimli kaleci Volkan Babacan'ın sözleşmesi uzatıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2014'ten bu yana turuncu-lacivertli ekipte forma giyen 37 yaşındaki file bekçisi ile bir yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.
ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Volkan Babacan, Başakşehir ile 2019-2020 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)