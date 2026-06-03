Volkswagen'den güvenlik adımı: Resmi olmayan uygulamalar yasaklandı

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Otomobil dünyasında dijitalleşme ve akıllı bağlantı çözümleri hızla artarken Alman üretici Volkswagen, yazılım ekosisteminde kritik bir değişikliğe gitti.

Şirket, yeni kimlik doğrulama sistemiyle birlikte güvenliği artırmayı hedefleyen yeni bir şifreleme mekanizmasını devreye aldı.

RESMİ OLMAYAN YAZILIMLAR ARTIK ÇALIŞMAYACAK

Mühendis Louis Rossmann tarafından gündeme getirilen bu güncelleme sonrasında, Volkswagen marka akıllı araçlar resmi mağazalar dışındaki uygulamaları çalıştırmayacak.

Google Play Store veya App Store üzerinden indirilmemiş açık kaynaklı yazılımlar sistem tarafından engellenecek.

KULLANICILAR ENERJİ VE AKILLI EV SİSTEMLERİNE ERİŞEMEYECEK

Pek çok kullanıcı veri güvenliği amacıyla üçüncü parti akıllı ev ve enerji yönetimi uygulamalarını araçlarında tercih ediyordu.

Yeni kısıtlama sebebiyle kullanıcılar, araç üzerinden güneş paneli enerjisini kontrol etme ve şarj sistemlerine erişim sağlama gibi kritik özelliklerden mahrum kalacak.