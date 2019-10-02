Volkswagen'in Türkiye açıklaması Bulgarları üzdü

Aylardır süregelen görüşmeler sonrasında Alman devi Volkswagen Aktiengesellschaft, Manisa’da "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanıyla fabrika kuracağını resmen açıkladı.

BULGAR BASINI SON ANA KADAR SESSİZ KALDI

Bu duyuruyla beraber, Suudi Arabistan, Bulgaristan ve Türkiye arasında devam eden rekabetin galibi Türkiye oldu.

Sabah saatlerinden itibaren "İmzalar atılana kadar bizim için hâlâ umut var" açıklamaları yapan Bulgar yetkililer, kararı duyunca büyük hüsran yaşadı.

Bulgar basını, resmi olarak duyurulan haberler sonrasında sessizliğini fazla koruyamadı.

"BİZ KAYBETTİK, TÜRKLER KAZANDI"

Türkiye’de kurulacak olan fabrika, Bulgar basınına "Volkswagen için verdiğimiz mücadeleyi kaybettik" başlıklarıyla taşındı.

"Yarışı Türkiye kazandı" haberleri, ülkenin gündemine otururken birçok yayın organı "Volkswagen kararını verdi" başlıklarıyla duydukları üzüntüyü belli etti.