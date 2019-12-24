taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9494
Euro
6.597
Altın
1491.12
Borsa
113230.98
Gram Altın
285.271
Bitcoin
43802.85

Vücutlarında 400 kapsül uyuşturucuyla yakalandılar

Kaçakçıların yuttukları uyuşturucuyu çıkarma işlemi hastanede devam ederken, şu ana kadar 3 kilo 400 gram uyuşturucu çıkarıldı.

İHA | 24.12.2019 - 13:01..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Kapısı Narkotik Suçları Büro Amirliği görevlilerince kurye olarak tabir edilen şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Fas’ın Casablanca şehrinden uçakla Antalya’ya gelen Fas uyruklu S.B.D., Z.B., A.J. ve A.M. isimli şahısların uluslararası kurye olarak uyuşturucu madde getirebilecekleri değerlendirildi.

TOMOGRAFİDE BELLİ OLDU

Görevliler tarafından yapılan sorgulamada, yutarak uyuşturucu madde naklettikleri yönünde kuvvetli şüphe oluşturan şahıslar, hastaneye sevk edildi. Hastanede çekilen tomografi görüntülerinde şahısların uyuşturucu madde yuttukları tespit edildi.

Midelerinde ve bağırsaklarında 400 kapsül uyuşturucuyla havalimanında yakalandılar -1

3 KİLO 400 GRAM UYUŞTURUCU ÇIKARDILAR

Hastanede yapılan tespit sonrasında şahıslar vücut boşluklarında, midelerinde ve bağırsaklarında her biri ortalama 10 gram ağırlığında olmak üzere kapsül halindeki marok esrar (Fas esrarı) olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeleri doğal yollardan çıkarmaya başladı. Emniyetten alınan son bilgiye göre, 400 kapsül toplamda daralı 3 kilo 400 gram Fas esrarı çıkarıldı.

Midelerinde 400 kapsül uyuşturucuyla havalimanında yakalandılar -VİDEO

Midelerinde ve bağırsaklarında 400 kapsül uyuşturucuyla havalimanında yakalandılar -2

Midelerinde ve bağırsaklarında 400 kapsül uyuşturucuyla havalimanında yakalandılar -3

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
QNB Finansbank 27 şubesini kapatacak

QNB Finansbank 27 şubesini kapatacak

115
Boeing, David Calhoun'u yeni CEO olarak atadı

Boeing, David Calhoun'u yeni CEO olarak atadı

17
Karadeniz'de 4 ilde yangın

Karadeniz'de 4 ilde yangın

192
Trump'tan Türkiye'ye yaptırımları durdurmak için rapor

Trump'tan Türkiye'ye yaptırımları durdurmak için rapor

110
Benzin ve motorine zam geldi

Benzin ve motorine zam geldi

316
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu adaletin yerini bulduğuna inanıyor

Cemal Kaşıkçı'nın oğlu adaletin yerini bulduğuna inanıyor

106
Çin Kur'an-ı Kerim ve İncil'i değiştiriyor

Çin Kur'an-ı Kerim ve İncil'i değiştiriyor

281
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir